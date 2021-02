Ktös: Yüz Yüze Eğitime Sağlıklı Ve Güvenli Dönebilmenin Yolu Aşılama Ve Pcr Testi Yapmaktan Geçer

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), yüz yüze eğitime sağlıklı ve güvenli dönebilmenin en erken yolunun aşılama ve daha çok PCR testi yapmaktan geçtiğini belirtti.

KTÖS’ten yapılan yazılı açıklamada, her yerin kapalı olduğu bu dönemde öğretmenlerin görevlerine devam ettiğini, ödev ve sorumluluklarını öğrencilere ulaşarak özveri ile yerine getirdiğini kaydederek, “Ortak paydamız ve temel hedefimiz yüz yüze eğitime sağlıklı ve güvenli bir şekilde kavuşmaktır” dedi.

“Aşı Planlama Şeması” 2. aşamasında okullarda görev alan herkesin aşılanması kararını doğru bulduklarını ve bunun bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirten KTÖS, aşılama öncelik şemasında öğretmenlerle birlikte öğrencileri de ön sıralarda tutarak okullarda yüze yüze eğitimi sağlıklı ve güvenli şekilde başlatmak gerektiğini söyledi.

KTÖS konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’na şu soruları da yöneltti.;

“Planlama yapabilmek için Sağlık Bakanlığı tüm eğitimcilerin kimlik/sağlık bilgilerine sahip mi?

Öğretmenlerin, okul çalışanlarının ve öğrencilerin aşılanması konusuyla ilgili planlama nasıl işleyecek, öncelik kime verilecektir?

Eğitimcilere ve öğrencilere aşılama ne zaman başlanacak ve ne zaman aşılama tamamlanacak?

Aşı yaptırmak istemeyenler ile ilgili bir çözüm planınız var mı?

Birinci Aşama aşılama grubunda kaç kişiye aşı yapıldı ve kaç aşı sonrası öğretmenlerin aşılanmasına başlanabilecek?

Tüm öğretmen, öğrenci ve okul çalışanlarının aşılanması için kaç doz aşı gereklidir?”

KTÖS, Sağlık Bakanlığı’nın toplumun merak ettiği soruların cevabını erken zamanda paylaşması gerektiğini belirterek, okulları güvenli bir şekilde yeniden açmanın aşılama ile sürdürülebilir olacağı gerçeğinden hareketle, öğrenciler dahil okullarda görevli herkesin bir an önce aşılanması için “Eğitim Bilim Danışma Kurulu” çerçevesinde işbirliğine hazır olduklarını da vurguladı.