KTÖS: "Özel eğitim okullarında eğitim sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir değil"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim okullarında eğitimin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir olmadığını iddia etti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nı, sendika ve özel eğitim okul idarecileriyle birlikte, bu konu özelinde çalışma yapmaya ve çözüm üretmeye davet etti.

Geçen eğitim yılında, okul binalarının fiziksel eksiklikleri ve personel eksiklikleri giderilmeden, eğitim programları yeniden düzenlenmeden, gerekli hazırlıklar tamamlanmadan özel eğitim okullarında sürenin uzatılmasının anlamlı bir pedagojik amacı, sosyal ve eğitsel faydası olmadığını yaşayarak deneyimlediklerini dile getiren Maviş, Temmuz ayında yayınladıkları ve Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle ardından da kamuoyuyla paylaştıkları özel eğitim raporunda “bireysel farklılıklarını kabul ederek ve onlara saygı göstererek, her çocuğun eğitimini eşit şartlar altında en iyi nasıl verebiliriz?” sorusunu sorduklarını anımsattı.

Maviş, yaz aylarında bu soruya yanıt vermek bir yana Eğitim Bakanlığı özel eğitim öğrencileri ve özel eğitim okulları için hiçbir adım atmadığını ileri sürdü.

Maviş bugün gelinen noktayı şöyle özetledi:

“1. Hem ilkokullar içerisinde yer alan kaynak sınıflarda hem de özel eğitim okullarında özel eğitim öğretmeni eksikliği yaşanmaktadır. Bu eksiklik Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından Ağustos ayında yapılan sınavda başarılı olmuş ve görev bekleyen özel eğitim öğretmenlerinin atamasıyla giderilmelidir.

2. Okullar içerisindeki hademe ve bakıcı eksiklikleri devam etmektedir. Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu ile R.R. Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu’nda çocuk bakıcısı halen yoktur. Okullardaki personel eksikliği derhal giderilmelidir.

3. Özel eğitim okullarına devam öğrencilerden bazılarının beslenme eğitimi sonrası (sabah saat 09.00) ve öğlen yemeğinden sonra alması gereken ilaçlar vardır. Bu ilaçlar çocuk ve ergen psikiyatristleri tarafından yazılmış reçeteli, dozu ve saatine çok dikkat edilmesi gereken, öğrencinin dikkatini toplamasını sağlayıp, algısını artıran, hareketliliğini, saldırganlığını kontrol altına almayı amaçlayan ilaçlardır. Öğretmenlere görevleri dışında olan bu ilaçları takip etme ve içirme gibi bir sorumluluk yüklenmemelidir. İvedilikle, özel eğitim okullarına belirli saatlerde sağlık profesyoneli (tercihen hemşire) görevlendirilmesi konusunda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

4. Bakanlığın, özel eğitim öğrencilerinin öğle yemekleri konusunda duyarsız kalması ve öğle yemeklerinin Bakanlık tarafından karşılanmaması kabul edilemezdir.”