KTOEÖS Sendika yetkilileri Erenköy Lisesi’nde basın açıklaması yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS), tüm okullarda başlattığı grev devam ediyor.-EylemBugün sabah Erenköy Lisesi’nde basın açıklaması yapan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Mecliste geçirilmesi planlanan Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile özelde öğretmenlere, genelde ise topluma bir saldırı olduğunu iddia ederek, eğitimde yaşanan sorunların bir an önce giderilmesi gerektiğini kaydetti.Erenköy Lisesi’nin yüzde 90’lık bir kısmının kullanılamayacak halde olduğunu belirten Eylem, depreme dayanıklı olmayan 5 okulun sorunlarının en erken sürede çözülmesi gerektiğini ifade etti.Eylem, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmemesi halinde grevlerin devam edeceğini söyleyerek, eğitimde yaşanan sorunların nedeninin Milli Eğitim Bakanı olduğunu savundu.-GökçebelKTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de Erenköy Lisesi’nin her yıl öğretmen eksikliği ile eğitime başladığını savunarak, ülkede birçok branşta yüzlerce işsiz öğretmen varken Türkiye’den öğretmen getirilmesine karşı olduklarını kaydetti.“Bundan sonra Türkiye’den gelen öğretmeni okula sokmayacağız” diyen Gökçebel, öğretmenlerin yurt dışı izinlerini silah olarak kullanan Milli Eğitim Bakanı’nın yaşanan sorunların nedeni olduğunu ileri sürdü.