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KTOEÖS, bugün tüm okullarda grevde…Sınavlar gerçekleştirilmeyecek

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Erenköy Lisesi’nde saat 10.00’da basın açıklaması yapılacak

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KTOEÖS, bugün tüm okullarda grevde…Sınavlar gerçekleştirilmeyecek
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Sendikası (KTOEÖS), bugün 08.30-12.00 saatleri arasında tüm okullarda grevde olduklarını, sınavların gerçekleştirilmeyeceğini duyurdu.
KTEÖS Başkanı Selma Eylem, Erenköy Lisesi’nde saat 10.00’da basın açıklaması yapılacağını belirterek, dayatmalara boyun eğmeyerek, mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.
Eylem, kaosun sorumlusunun Eğitim Bakanlığı olacağını belirterek, kaosu ortadan kaldırmak ve eğitimdeki gerçek sorunlara çözümler üretmek için Eğitim Bakanlığı’na bir kez daha Öğretmenler Değişiklik Yasası’nı geri çekme çağrısı yaptı.
Eğitim Bakanlığı ve hükümetin dayatmayla öğretmene, topluma saldırmayı sürdürdüğünü ileri süren Eylem, “Öğretmeni, örgütünü itibarsızlaştırmaya, zayıflatmaya, öğretmeni, okul idarelerini baskı altına almaya çalışmaktadır.  Dayatmalara boyun eğmeyecek, mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.
 
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