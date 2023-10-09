KTOEÖS bugün 16 okulda öğleden sonra greve gidiyor

KTOEÖS yaptığı yazılı açıklamada okulların tam gün eğitime hazır olmadığı ve bunu dayatma şekilde yaptırmak istedikleri belirtiliyor.





KTOEÖS yazılı tam metni :



Kamuoyunun dikkatine,



Öğrencilerimizin aç kaldığı, güvenliklerinin risk altında olduğu ve konteynerlere mahkûm edildiği hazırlık ve organizasyon yapılmadan "Tam Gün" olarak adlandırılan dayatmaya karşı mücadelemize devam ediyoruz. Aşağıda, 09.10.2023 Pazartesi günü öğleden sonra gerçekleşecek olan eyleme katılacak okulları liste halinde bulabilirsiniz:

Hala Sultan İlahiyat Koleji Mağusa Türk Maarif Koleji Çanakkale Ortaokulu Canbulat Özgürlük Ortaokulu Gazimağusa Meslek Lisesi Gazimağusa Ticaret Lisesi 19 Mayıs Türk Maarif Koleji Anafartalar Lisesi Gime Turizm Meslek Lisesi Esentepe Ortaokulu İskele Ticaret Lisesi İskele Evkaf Türk Maarif Koleji Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu Güzelyurt Türk Maarif Koleji Güzelyurt Meslek Lisesi Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi

Saygılarımızla,