KTAMS Sınav Tüzüğü’nde yapılan değişiklikler konusunda KHK’yı eleştirdi

“Anayasa’nın emrettiği bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesinden uzaklaştı”



Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Sınav Tüzüğünde yapılan değişikliklerle ilgili Kamu Hizmeti Komisyonu’nu (KHK) eleştirerek, komisyonun Anayasa’nın emrettiği bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesinden uzaklaştığını savundu.

KHK’nın liyakati, şeffaflığı ve adaleti göz ardı ettiğini ileri süren Bengihan, yetkilileri göreve çağırdı.

Yazılı açıklama yapan Bengihan, Sınav Tüzüğü’nde yapılan değişiklikleri eleştirdi.

-“Kamuda etkinlik ve verimlilik açısından liyakate dayalı, adil istihdam ve terfi sistemi olmazsa olmazdır”

Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun (KHK), kamu görevlilerinin, atanmalarını, onaylanmalarını, terfilerini, nakillerini, emekliye sevk edilmelerini, tüm disiplin işlemlerini yapmak üzere tarafsız ve bağımsız bir organ olduğunu ve kuruluşunun Anayasa’da düzenlendiğini belirtti.

Kamuda etkinlik ve verimlilik açısından liyakate dayalı adil istihdam ve terfi sisteminin olmazsa olmaz olduğunu kaydeden Bengihan, kamu görevlilerinin atanmaları ve yükselmelerinde uygulanan kuralları düzenleyen Sınav Tüzüğü’nün büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu’nun göreve geldikten sonra, sınavlara gözlemci olarak katılan sendika temsilcilerine, tüzükte yer almadığı gerekçesiyle adayların kriter puanlarını vermeyeceğini bildirdiğini, buna direnen sendika başkanlarını tutuklattığını savundu.

“Anayasa’nın emrettiği bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesinden uzaklaşıldı”

Bengihan, Sınav Tüzüğü değişikliklerinin görüşüldüğü teknik kurullarda sendikaların itirazlarına rağmen tüzükte yapılan düzenlemede kriter puanlarının sendika temsilcilerine verilmesi ile ilgili düzenlemenin yer almamasının komisyonun sunduğu gerekçede samimi olmadığını gösterdiğini ileri sürdü.

Bunun yanında, yapılan değişikliklerle adayların diploma, İngilizce dil belgeleri gibi somut kriter puanlarının düşürülerek komisyonun takdir yetkisi artırıldığını belirten Bengihan, ilk atama mülakatlarında komisyonun 70 puan olan takdir yetkisinin 100 puana çıkarıldığını kaydetti.

Sözlü sınavda 40 puan olan geçme notunun 50 puana çıkarıldığını dile getiren Bengihan, bölge tercihlerinde başarıya göre değil, adrese göre olması şeklinde düzenleme yapıldığını ifade etti.

İlk atamalarda ve derece terfilerinde benzer kadrolar için tek sınav yapılması gibi yoruma açık bir uygulamanın önünün açıldığını savunan Bengihan, “Örneklerden de görüleceği gibi Kamu Hizmeti Komisyonu, Anayasa’nın emrettiği bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesinden uzaklaşmış; liyakati, şeffaflığı ve adaleti göz ardı etmiştir” dedi.

Bengihan, “Kamu Hizmeti Komisyonu’nun sendikaların da katkısı ile kazandığı itibar ve güvenin günden güne yitirilmesi karşısında sessiz kalan yetkilileri göreve çağırır, sendikamızın kamuda liyakat, adalet ve eşitlik için mücadelesini sürdüreceğini vurgularız.” ifadelerine yer verdi.

