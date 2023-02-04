KKTC'ye eğitim materyali taşıyan 14 tır törenle uğurlandı

"Türkiye-KKTC El ele Daha İleriye Projesi" kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) okullara iletilmek üzere hazırlanan eğitim materyallerini taşıyan 14 tır, KKTC'ye uğurlandı.

Hasanoğlan'daki Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde "Türkiye-KKTC El ele Daha İleriye Projesi Kapsamında Eğitim Materyalleri Taşıyacak Tırları Uğurlama Töreni" gerçekleştirildi. Törene, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TC Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, bürokratlar ve eğitimciler katıldı.

- "2022 yılını 2,3 milyar lira üretim cirosu ile kapattık"

Bakan Özer, törende yaptığı konuşmada, Ders Aletleri Yapım Merkezi'nin, Türkiye'nin eğitim sisteminde ihtiyaç duyulan eğitim materyallerini üreten önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Mesleki öğretimin üretim kapasitesini artırdığına işaret eden Özer, "2022 yılını 2,3 milyar lira üretim cirosu ile kapattık. 2023 yılında 3 milyar lira diye deklare ettik ama kalbimizde yatan hedef 5 milyar liralık bir üretim kapasitesine ulaşmaktır." dedi.

Böylece öğrencilerin hem becerilerini üreterek güçlendireceklerini hem de Türkiye'nin üretim kapasitesini artıracaklarını belirten Özer, KKTC'deki okulların ihtiyacını karşılamakla ilgili verdikleri sözü de yerine getirdiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu da iki ülkenin her alandaki işbirliğini gelecek yüzyıllara aktarabilmek adına çok daha güçlü nesiller yetiştirmek için bu birlikteliği korumak istediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından eğitim materyallerini taşıyan 14 tır, KKTC'ye uğurlandı.

- "Yapım merkezi modernize edilecek"

Protokol üyeleri, törenin ardından Ders Aletleri Yapım Merkezi'ndeki atölyelerde çalışmaları inceledi, çalışanlardan ve yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu merkezde yürütülen çalışmaların önemine değindi. Çalışmaların çok kıymetli olduğunu, buradaki çalışmaların Türkiye'nin büyüklüğünü ve eğitime verdiği önemi gösterdiğini dile getiren Oktay, merkezin modernize edileceği müjdesini çalışanlarla paylaştı.

Meslek liselerinde de üretim yapıldığını, öğrencilerin üretim yaptıkları makinaları da okullarda üreten konuma geldiğini kaydeden Oktay, meslek liselerinin de bu anlamda önemli bir dönüşüm içinde olduğunu sözlerine ekledi.