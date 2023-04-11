KİÜ ile Kabataş Erkek Lisesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) ile İstanbul Kabataş Erkek Lisesi arasında eğitim, sanat, spor ve kültürel alanları kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) ile İstanbul Kabataş Erkek Lisesi arasında eğitim, sanat, spor ve kültürel alanları kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.



Protokol, Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lale Ayşegül Büyükgönenç, KİÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Selman Arslanbaş ve İstanbul Kabataş Erkek Lisesi Okul Müdürü Dr. Muharrem Bayrak’ın katılımıyla imzalandı.

Protokol kapsamında bilimsel çalışmalar, araştırmalar ve projeler için ortaklaşa karar verilmesi, Kabataş Lisesi öğrencilerinin yeni nesil teknolojileri içeren yaz kampına KİÜ Kampüsünde KİÜ öğrencileri ile birlikte katılması yer alıyor.

İşbirliği için Kabataş Erkek Lisesi Müdürü’ne teşekkürlerini ileten Dr. Arslanbaş, “1868 yılında kurulan Türkiye’nin en köklü ve kaliteli liselerinden Kabataş Erkek Lisesi ve KİÜ olarak yaptığımız iş birliği ile öğrenciler yaz kamplarını KİÜ kampüsünde geçirerek, başta AI, Robotik, VR-AR, Uzay, İHA gibi yeni nesil teknolojileri içeren eğitimlerimize katılacaktır” dedi.

