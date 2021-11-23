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İrsen Küçük Ortaokulu'nda eğitime ara verildi

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İrsen Küçük Ortaokulu'nda eğitime ara verildi
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Dünyaya paralel ülkemizde de artış gösteren koronavirüs vakaları eğitim alanını olumsuz yönde etkilemeye başladı.
Son günlerde okullarda artan pozitif vakalardan dolayı okulların bazılarında yüz yüze eğitime ara verildi.
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Lefkoşa’da İrsen Küçük Ortaokulu’nda artan koronavirüs vakası ve temaslı sayısından dolayı, cuma gününe kadar yüz yüze eğitime ara verildiğini, pazartesinden itibaren ise, güvenli ve sağlıklı bir okul ortamı oluşana kadar eğitimin seyreltilmiş modelde devam edeceğini duyurdu.
KTOEÖS, İrsen Küçük Ortaokulu önünde yaptığı basın açıklamasında, okulda çok sayıda vaka ve 100’ün üstünde temaslı olduğunu, testlerin sonuçlanmasının iki gün aldığını ve sosyal mesafe uygulamasının mümkün olmadığından dolayı öğrencilerin kalabalık sınıf ortamında 7 saat bulunmak zorunda olduğunu belirtti.
Sendika yetkilileri, Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, öğrenci, öğretmen ve velilerde ortaya çıkan tedirginlik, panik ve korkunun farkına varılması ve derhal somut ve pratik çözümler üretilmesini talep etti.
 
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