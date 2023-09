“Herkes elini taşın altına koydu”

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Haspolat’a yeni ilkokul binası yapacak olan Tüfekçi ve ailesine bir haftada 8 tane sınıfı yapabildiği için teşekkür etti ve gelecek yıl öğrencilerin en üst standartlarda bir okula kavuşacağını söyledi

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, yeni eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle Haspolat İlkokulu’nu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Okulun ilk gününde İstiklal Marşı’nın ardından “Andımız” okundu.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasının sonrasında öğrencilerle birlikte yeni yapılan prefabrik sınıflara giderek, incelemelerde bulundu ve öğrencilerle sohbet etti.

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depreminin ardından “önce can güvenliği sonra eğitim” dediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, öğrencilerin, eğitim hayatını daha iyi bir noktaya getirebilmek adına öğretmenlerle hizmet içi programlar, kitaplarda güncellemeler yaptıklarını anlattı.

Okullardaki can güvenliğiyle ilgili yaklaşık 6 aydır yaptıkları çalışmaların neticesinde birçok sürprizle karşılaştıklarını belirten Çavuşoğlu, ancak asıl olanın öğrencilerin varlığı, mutluluğu ve başarısı olduğunu kaydetti.

8 gün önce mühendisler tarafından yapılan ileri tetkiklerde Haspolat İlkokulu’ndaki bazı sınıfların boşatılmasının istendiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, okulun açılmasına bir hafta kala bunun nasıl yapılabileceğiyle ilgili büyük bir tedirginlik yaşadıklarını söyledi.

Haspolat İlkokulu’nu aslında gelecek yıl tamamen yenileyerek, hizmete sunacaklarını hatırlatan Çavuşoğlu, projelerin tamamlandığını belirterek, eski binaların tümünün yenileneceğini, kapalı spor salonu, açık spor salonu yapılacağını dile getirdi.

Ancak mevcut binaların kendilerine bu şansı vermediğini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, hemen geçici bir çözüm üretmeleri gerektiğine dikkat çekti. Haspolat’a yeni ilkokul binası da yapacak olan Tüfekçi ve ailesine bir haftada 8 tane sınıfı yapabildiği için teşekkür eden Çavuşoğlu, gelecek yıl ise öğrencilerin en üst standartlarda bir okula kavuşacağını söyledi.

Öğrencilere seslenen Bakan Çavuşoğlu, “Öğretmenlerinizi dinleyin, okula severek gelin, evinizde öğretmenlerinizin verdiği görevleri en iyi şekilde yapın çünkü geleceğin aydınlık yüzleri sizlersiniz ve sizi aydınlığa çıkarmak için çok kıymetli öğretmen ve idari kadromuzla çalışmaya en üst performansla başlamış durumdayız. Ve bunu her geçen gün artırarak, devam ettireceğiz” diye konuştu.