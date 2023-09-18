“Hedef, tam gün eğitimi beş güne çıkarmak”

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, bu yıl okullarda tam gün eğitimin, iki gün olmak üzere kademeli olarak hayata geçirileceğini belirtti ve hedefin önümüzdeki yıllarda tam gün eğitimi beş güne çıkarmak olduğunu söyledi

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2023-2024 eğitim yılının bugün başlayacağını, bu yıl okullarda tam gün eğitimin, iki gün olmak üzere kademeli olarak hayata geçirileceğini belirtti.

Çavuşoğlu, pazartesi ve salı günleri olmak üzere haftada iki gün okullarda tam gün eğitime geçileceğini, hedefin önümüzdeki yıllarda tam gün eğitimi beş güne çıkarmak olduğunu söyledi.

Uygulamanın ilköğretimde 3,4,5. sınıfları, orta ve liseler ile meslek liselerini kapsayacağını dile getiren Çavuşoğlu, pilot uygulama olarak hayata geçirilecek bu uygulamanın yakından takip edileceğini, sorun yaşanması halinde gerekli düzenlemelerin yapılacağını ifade etti.

Çavuşoğlu, 2023-2024 eğitim öğretim yılının yarın İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 126 okulda öğrenim görecek yaklaşık 25 bin öğrenci ile başlayacağını dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 48 okulda öğrenim görecek yaklaşık 23 bin ortaokul ve lise öğrencisi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim görecek 4 bin meslek lisesi öğrencisinin ise yeni ders yılına 19 Eylül Salı günü başlayacağını belirtti.

Eğitimin, toplumların gelişmesinde ve ilerlemesinde en temel araçlardan biri olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bu nedenle, ülkenin geleceği için eğitime verdikleri önemin her geçen gün daha da arttığını söyledi.

Çavuşoğlu, bu bağlamda, eğitimde kaliteyi daha yukarı çıkarmak, öğrencilerin donanımlı bir şekilde yetişmelerini sağlamak ve onların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için çalıştıklarını belirtti.

Mili Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yıllardır hükümet programlarında yer alan ancak hayata geçirilmesi noktasında sıkıntı yaşanılan tam gün eğitim açılımının bu yıl kademeli olarak başlayacağını ifade etti.

Tam gün eğitim konusunda ortaya koydukları kararlılığı yineleyen Çavuşoğlu, bu çerçevede, pazartesi ve salı günleri olmak üzere haftada iki gün okullarda tam gün eğitime geçeceklerini söyledi.

Uygulamanın ilköğretimde 3.,4.,5. sınıfları, orta ve liseler ile meslek liselerini kapsayacağını dile getiren Çavuşoğlu, pilot uygulama olarak hayata geçirilecek bu uygulamanın yakından takip edileceğini, sorunlar yaşanırsa gerekli düzenlemelerin yapılacağını ifade etti.

Eğitimde başlatacakları bu yeni açılımın herkese hayırlı olmasını temenni eden Çavuşoğlu, haftada iki gün olarak başlatılan bu adımı, önümüzdeki yıllarda beş güne çekmeyi hedeflediklerini vurguladı.

