Güz dönemi yükseköğrenim burs müracaatları 25 Eylül’de başlayacak

Başvurular 25 Ekim’e kadar Eğitim Bakanlığının Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi http://yobis.mebnet.net adresinden online olarak yapabilecek

Milli Eğitim Bakanlığının Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi yükseköğrenim burs başvurularının 25 Eylül Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi yükseköğrenim burslarından yararlanmak isteyen öğrenciler, 25 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında Bakanlığın Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi http://yobis.mebnet.net adresinden online olarak müracaatlarını yapabilecek.

Burs başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgiye yine aynı adresin “Önemli Bilgiler” bölümünden ulaşılabiliyor.

Açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılında yükseköğrenim burslarından yararlanan öğrencilerin de http://yobis.mebnet.net adresinden başvurularını online olarak yenilemeleri gerektiği belirtildi.

