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“Günsel Ailesi imkansızı başardı”

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Cumhurbaşkanı Tatar: “Günsel Ailesi’nin ortaya çıkardığı güzellikler ve değerler, ülkemizin başarısıdır. Bununla övünüyoruz”

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“Günsel Ailesi imkansızı başardı”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 7 ayda tamamlanan, 500 öğrenci kapasiteli ve tam donanımlı İskele Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun açılışında yaptığı konuşmada, bu kadar kısa bir sürede, tüm düzenlemeleriyle bu okulun planlanması ve yapılmasının imkansızı başarmak olduğunu vurgulayarak, başta Günsel ailesi olarak emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu ve başarılarının devamını diledi.
KKTC’de güzel şeylerin olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, geleceğe umutla bakabilmek için kurum ve kuruluşların ürettiklerine saygı duyulması gerektiğini ve gençlere de bunu aşılamanın bir görev olduğunu söyledi.
KKTC’nin, maruz kaldığı siyasi engellemelere karşın çok önemli şeyler başardığını söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Günsel Ailesi’nin ortaya çıkardığı bu güzellikler ve değerler, ülkemizin başarısıdır. Bununla övünüyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, “Federal temelde bir ortaklık anlaşmasını asla kabul etmeyeceğimizi her yerde söylüyoruz. KKTC daha da güçlenerek yoluna devam edecektir. Eskiden tek bir sınıfta bir çok öğrenciye ders verilirdi, bu imkanlar yoktu. Fakat şimdi ne mutlu bize ki böyle güzel, donanımlı bir okulda bizim çocuklarımız eğitim alacak. Yarım asırda KKTC insanı büyük işler başarmıştır. İlerlemeye, gelişmeye ve geleceğe güvenle bakmaya da devam edecektir.” diyerek sözleriyle son verdi.
 
 
 
 
 
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