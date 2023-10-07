“Eğitime çok güçlü kadrolarla başlıyoruz”

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin yeni akademik yıl açıldı. Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, bu yıl çok güçlü kadrolarla eğitme başlandığını vurguladı

Atatürk Öğretmen Akademisi 2023-2024 akademik yıl açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Atatürk Öğretmen Akademisi Akademik Başkanı Güner Konetralı, AÖA'nın 1937 yılına uzanan mazisiyle adadaki en köklü eğitim kurumu olduğunu dile getirdi.

Akademinin misyonu ve vizyonu ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gittiğini kaydeden Konetralı, Akademiyi öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir noktaya taşımak için çalıştıklarını ifade etti.

YÖDAK üyesi Prof. Dr. Zafer Ağdelen de öğrencilere seslenerek “Siz bu ülkenin insanlarını yetiştiriyorsunuz. Gelecek nesiller sizin elinizdedir.” dedi

Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu üyesi ve MEB İlköğretim Daire Müdürü Hakkı Başarır da, Akademinin eğitim öğretim alanındaki plan projelerini anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, bu yılın Akademi için dönüm yılı olmasını diledi.

Dünya ile iletişim kurmak için akademinin geliştirilmesi gerektiğini de dile getiren Çavuşoğlu, bu yıl çok güçlü kadrolarla eğitme başlanacak olmasından dolayı da memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bu yıl Akademi yönetimi ve hocalarından sürekli talepkâr olacağını, toplumun ihtiyaç duyduğu gelişimi de öğrencilerin sağlayacağını söyleyen Çavuşoğlu, Akademinin tarihinin en yüksek sayıda öğretmen ve öğrenci kadrosuna sahip olduğunu bunu bu ülkenin en eski kurumuna olan saygılarından yaptıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, AÖA’nın topluma yön verme çalışmalarını kutladı.

Teknoloji ve iletişimin önemine dikkat çeken Tatar, Akademinin güçlenmesiyle ülkeye yön verecek öğretmenlerin katkısının da önemli oranda artacağını belirtti.

Konuşmaların ardından törene katılan Akademi öğrencilerine ilk dersi Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter verdi.

