Eğitimde Tam Gün Bilinmezliği

KTÖS, okullarla ilgili sorunların sürdüğü gerekçesiyle akademik çalışma takvimine imza koymama kararı aldı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), yönetim kurulu kararıyla akademik çalışma takvimine imza koymama kararı aldığını duyurdu. Sendika bu kararın, Eğitim Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl eğitimde kaos yarattığını savunduğu ‘ben yaparım olur’ zihniyetine, önümüzdeki eğitim yılında da devam etmekte kararlı olduğunu göstermiş olması nedeniyle alındığını savundu.KTÖS Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz tarafından yapılan yazılı açıklamada, binalar, yabancı öğrenci sorunu, kalabalık sınıflar, eğitim materyal eksikliği, okul hijyeni gibi birçok sorunun çözümü yönünde atılması gereken birçok adım atılmamışken Eğitim Bakanlığı’nın yapmak istedikleri eleştirildi.Açıklamada, şöyle denildi:“Okul binalarının fiziki güvenliği için gerekli çalışmalar yapılmamışken; okullarda sürekli artış gösteren Türkçe konuşamayan yabancı öğrenciler ve diğer farklı ihtiyaçlara sahip öğrencilerle ilgili bilimsel herhangi bir adım atmamışken; okul binalarının genel bakım ve onarımı, öğretmen ve öğrenci tuvaletlerinin yenilenmesi, artırılması, sınıfların tadilatı, okul bahçesinin güvenli bir şekilde düzenlenmesi gibi en temel fiziki ihtiyaçlar karşılanmamışken; eğitimin niteliğini olumsuz etkileyen artan okul nüfuslarına ve kalabalık sınıflara bir çözüm üretilmemişken; okulların eğitim öğretim faaliyetlerini programlayabilmek, gezi-gözlem ve sportif faaliyetlere katılabilmek, her çocuğun eşit yararlanacağı materyali sağlayabilmek, teknolojik imkânları kullanabilmek, sanat etkinliklerine malzeme sağlamak ve temizlik gibi temel giderlerini karşılayabilmeleri için okul bütçesi yaratmamışken ve okulların eğitsel materyal, teknolojik donanım ve hijyen malzemesi eksiklikleri giderilmemişken Eğitim Bakanlığı okullarımızda ne yapmak istiyor?”“ÖĞRENCİLER FİZİKSEL OLARAK YETERSİZ OKULLARDA 2 GÜN 16.10’A KADAR TUTULMAK İSTENİYOR”Bakanlığın öğrencileri iki gün boyunca fiziksel olarak yetersiz (öğrenci başına düşen tuvalet sayısı, kapalı alan, yemekhane yokluğu vb.) okullarda Eylül ayından Haziran ayına kadar haftanın iki günü saat 16.10’a kadar tutmak istediği kaydedilen açıklamada, Eğitim Bakanlığı’nın yapmak istedikleri şu şekilde sıralandı:“Bu iki günde taşımacılık hizmeti vermeyerek ülkemizin mevsimsel koşullarını da göz ardı ederek öğrencileri öğle aralarında ilkel koşullarda okul bahçelerine hapsetmek istiyor. Öğle arasında okula kapattığı öğrencilere yemek vermeyerek, o süreyi aç veya uygun olmayan beslenme şekliyle geçirmelerini istiyor. Eğitsel kazanımı olup olmadığına bakılmaksızın sadece taşımacılıktan tasarruf yapılması amacıyla 4 ve 5 yaş öğrencilerin haftada 5 ders daha fazla ders yapmasını istiyor. Kamu okullarına hademe ve diğer görevli personelleri istihdam etmeyerek kamu okulları içerisinde özel şirketlerin sömürü düzeni yaratmasına ve okulların yeni döneme hazırlıksız açılmasına neden olmak istiyor. Okulöncesi kurumlarda öğrencilerin ders saatleri artırılırken, öğretmen yardımcısı münhali açmayarak hedefinin bu kurumlarda nitelikli eğitim yapılması olmadığını gösteriyor. Eğitimde tüm sorumluluğu öğretmenlere ve ailelere yükleyip, görev ve yükümlülüklerinden kaçmaya; öğretmenlik sınavlarının geç yapılacağından öğretmen kadrolarının da geç tamamlanacağı gerçeğini göz ardı ederek alelacele okul süresini artırmaya çalışarak ne kadar plansız programsız olduğunu topluma kanıtlıyor.”Eğitimde süre ve bu sürede öğrenciye sunulacak içerik ve programlar, öğrencinin okulda geçireceği sürede ne kazanacağının değerlendirilmesi ve eğitim hedefleri belirlenmesi gerektiği kaydedilen açıklamada “Tüm paydaşların katılımıyla bu konu tartışılmalı; her çocuğun eşit, ücretsiz ve nitelikli bir şekilde erişebileceği bir vizyon ortaya konulmalıdır. Bakanlık attığı her adımda eğitimde yeni sorunlarla birlikte eğitim sisteminde kaos yaratıyor. Sorunlara çözüm üretemeyen, eğitimde aldıkları kararlarla vasıfsızlık silsilesi oluşturanların yapabileceği tek bir şey kalmıştır: İstifa etmek” ifadeleri yer aldı.Tabipler Birliği, organize olmamış bir tam güne eğitime geçişin ciddi sorunları doğuracağı uyarısı yaptıKıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin (KTTB), tam gün eğitime geçilmesi gerektiğinin bir gerçeklik olduğunu ancak planlanmamış, organize olmamış bir tam güne eğitime geçişin ciddi sorunları doğuracağı uyarısında bulundu.Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, “Tam gün eğitime geçilmesi hakkındaki görüşlerini” yazılı açıklamayla paylaştı.Ülkede çocuklara sağlanan eğitim olanaklarının yetersiz olduğu belirtilen açıklamada, “Eğitim sisteminde altyapı tamamlandıktan, tüm eğitim emekçilerinin yasal ve sosyal hakları verildikten, eksik eğitimci ve destek personel kadroları, hademe, güvenlik vb. sağlandıktan sonra kamuda da tam gün eğitime geçilmesi gerektiği bir gerçekliktir” denildi.Tam gün eğitim ile çocuklara yeterli öğle dinlenmesi ve uzun teneffüs olanakları sağlanarak çocukların eğitime adaptasyonunun, konsantrasyonunun artabileceğinin bilimsel bir gerçek olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:“Bu şekilde öğrencilerin bilgiyi sindirmesi artmakta, hem öğrenme hem de öğretme süreçlerinin daha başarılı olduğu bildirilmektedir. Bu yeni tam gün eğitim sisteminde eğitim süresi yanında özellikle yeni eğitim müfredatı oluşturulmalı, çocuklar için sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunacakları olanaklar, eğitim programları düzenlenmelidir.Tam gün eğitime geçilirken, sosyo-ekonomik açıdan zor durumda olan çocuklarımızın beslenme ihtiyaçlarının (ara ve öğle öğünlerinin) ücretsiz sağlanması elzemdir. Eğer güvenli ve ücretsiz gıda sağlanamazsa, düşük sosyo-ekonomik seviyedeki çocuklar tam gün eğitim programı neticesinde beslenme eksikliği ile yüz yüze kalacağı için zarar görecektir.Alt yapısı tamamlanmış okullarla geçilmiş bir tam gün eğitim ile, çocuklar daha fazla sosyalleşebilecek, daha iyi eğitim almalarının yanından daha fazla sosyal, sanatsal faaliyet yapma olanağına kavuşacaktır.”Açıklamada, KTÖS ve KTOEÖS ile birlikte Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, Arabahmet İlkokulu, Demokrasi Ortaokulu ve Lefkoşa Türk Lisesi’ne yapılan ziyaret ve incelemelerde, özellikle alt yapıdaki eksikliklerin dikkat çekici olduğu belirtilerek, “Özellikle tuvalete erişimde ciddi kısıtlılıklar, hijyen açısından büyük bir eksik olduğu için ciddi bulaşıcı hastalıklar için risk oluşturmaktadır. Tam gün eğitim ile tuvalet ihtiyacı artacağından, ivedi sayıların kontrol edilip artırılması gereklidir” ifadeleri kullanıldı.Okullarda kapalı yemek, spor ve sosyal aktivite alanlarının olmadığının belirlendiği, ayrıca ayrı soyunma kabinlerine sahip soyunma odaları olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:“Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim sendikaları ve tüm paydaşlarının birlikte planladıkları bir tam gün eğitime geçişi, eğitimin birinci önceliği olarak ele almalı ve tam gün eğitime geçişle ilgili somut yol haritasını paydaşlar birlikte hazırlamalıdır. Planlanmamış, organize olmamış bir tam güne eğitime geçiş ciddi sorunları doğuracaktır.Unutulmamalıdır ki, toplumların kalkınmaları, barışı, geleceği ve çağdaş medeniyet seviyesine ulaşımının yolu nesillerin iyi eğitilmesine bağlıdır. KTTB olarak, okullarımızın alt yapısının sağlık açısından güçlendirilmesi, tam gün eğitime geçiş sürecinde alanımız ile ilgili her türlü iş birliğine ve desteğe açık olduğumuzu belirtmek isteriz.”