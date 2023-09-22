Döveç Group beş okula yardım elini uzattı

Döveç Group, beş farklı okula okul çantası ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunarak eğitime destek verdi

Topluma olan sorumluluk bilinciyle hareket eden Döveç Group, çocukların daha iyi eğitim almalarını sağlamak amacıyla çeşitli yardımlarda bulunmayı sürdürüyor. Döveç Group, bu kapsamda beş farklı okula okul çantası ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunarak eğitime destek verdi.



Şehit İlker Karter İlkokulu, Dr. Suat Günsel İlkokulu, İskele Maarif Anaokulu, Esentepe Ortaokulu ve Tatlısu İlkokulu gibi okullara yapılan kırtasiye ve okul çantası yardımlarıyla, Döveç Group, çocukların eğitim hayatlarına olumlu bir katkıda bulunmayı hedefliyor.

Döveç Group Yönetim Kurulu Başkanı, Burçin Döveç, “Eğitim; bireyin kendisini, çevresini ve dünyayı tanımasını sağlar. Bu nedenle çocuklara daha iyi bir gelecek sunabilmek adına eğitime yatırım yapmak son derece önemlidir,” şeklinde konuştu.



Döveç Group, eğitimi toplumsal kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olarak görmekte ve bu bilinçle hareket etmekte. Yapılan bu yardımlarla, çocukların eğitimine katkıda bulunulması ve onların daha iyi şartlarda öğrenim görmeleri amaçlanmakta.

Toplumun her kesimine hizmet etmeyi amaç edinmiş olan Döveç Group, bu hedef doğrultusunda eğitime destek vermekte ve bu alandaki yatırımlarının, toplumu daha bilinçli, daha donanımlı ve daha adil bir şekilde geliştireceğine inanmakta.

