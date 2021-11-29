banner583
22 0
Miniklerimiz, İstanbul'da beşinci oldu
Miniklerimiz, İstanbul'da beşinci oldu
9 0
 
Girne’de XMAS Pazarı kuruluyor
Girne’de XMAS Pazarı kuruluyor
42 0
Boğaziçi’nin çıkışı sürüyor
Boğaziçi’nin çıkışı sürüyor
75 0
Alpine A110 şimdi daha güçlü
Alpine A110 şimdi daha güçlü
45 0
Cimnastik Federasyonu Erkek Takımı, İstanbul'da
Cimnastik Federasyonu Erkek Takımı, İstanbul'da
18 0
ARUCAD Yüksek Lisans öğrencilerinin sergisi açıldı
ARUCAD Yüksek Lisans öğrencilerinin sergisi açıldı
26 0
banner661
banner726

Dıştan Bitirme Sınavları 8 Aralık-7 Ocak tarihleri arasında yapılacak

banner476

banner714
Dıştan Bitirme Sınavları 8 Aralık-7 Ocak tarihleri arasında yapılacak
banner721

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 2021-2022 Öğretim Yılı, Kış Dönemi Dıştan Bitirme Sınavlarının 8 Aralık-7 Ocak tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

İlkokulların Dıştan Bitirme Sınavları ise 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

İlgililerin 29 Kasım– 3 Aralık (her iki tarih dahil) tarihleri arasında kayıt yaptırmak ve sınav programlarını öğrenmek üzere sınav merkezlerine başvurmaları gerektiği bildirildi.

Dıştan Bitirme Sınav Merkezleri şöyle:

“İlkokul Dıştan Bitirme Atatürk İlkokulu – Lefkoşa

Ortaokul Dıştan Bitirme Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu – Lefkoşa

Lise Dıştan Bitirme Lefkoşa Türk Lisesi – Lefkoşa

Endüstri Meslek Lisesi Dıştan Bitirme Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi – Lefkoşa

Meslek Lisesi Dıştan Bitirme Atatürk Meslek Lisesi – Lefkoşa

Ticaret Lisesi Dıştan Bitirme Haydarpaşa Ticaret Lisesi – Lefkoşa.”

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.