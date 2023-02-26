Depremde psikososyal destek ve iletişim eğitimi düzenlendi

DAÜ’DE deprem sürecinde psikososyal destek ve öğrencilerle iletişim konusunda çalışanlara yönelik eğitim düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde deprem sürecinde psikososyal destek ve öğrencilerle iletişim konusunda çalışanlara yönelik eğitim düzenlendi

DAÜ’den yapılan göre üniversitede geçen günlerde psikolojik danışman ve öğretmenlere yönelik yapılan psikolojik ilk yardım çalışmalarının ardından 23 Şubat Perşembe günü, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda DAÜ akademik ve yönetsel personele yönelik deprem sürecinde psikososyal destek ve öğrencilerle iletişim konusunda eğitim verildi.

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü öğretim üyesi klinik psikolog Yrd. Doç. Dr. Şerif Türkkal Yenigüç tarafından verilen eğitimde psikolojik travma, travma sonrası yaşanılan süreçler, travmaya verilen tepkiler, travma sonrası stres bozukluğu, travma sonrası uyum, travma sonrası büyüme gibi konular ele alındı.

Ders kayıtlarının ve derslerin başlayacağı 27 Şubat- 3 Mart haftasından önce üniversite çalışanlarını depremden etkilenen öğrencilere verilecek psikososyal destek ve sınıf ortamında dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan eğitim yoğun bir katılımla yapıldı ve soru-cevap kısmıyla sona erdi.

