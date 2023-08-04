banner913
banner932
Lefkoşa’da yayaya otomobil çarptı
Lefkoşa’da yayaya otomobil çarptı
20 0
Akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı
Akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı
9 0
 
Manastırdaki mescit çalışmasından geri adım
Manastırdaki mescit çalışmasından geri adım
18 0
“DAÜ’de öğrenci sayısı 8 binden 4 bine indi”
“DAÜ’de öğrenci sayısı 8 binden 4 bine indi”
21 0
“Birçok genç, krediden yararlanamayacak”
“Birçok genç, krediden yararlanamayacak”
42 0
Koop Süt’ten okkalı zamlar
Koop Süt’ten okkalı zamlar
212 0
Erenköy Direnişi ve Şehitleri 8 Ağustos Salı günü anılacak
Erenköy Direnişi ve Şehitleri 8 Ağustos Salı günü anılacak
21 0
banner964

Deprem sonrasına yönelik psikososyal eğitim verildi

banner476

Long Beach Medical Center, Mağusa Kültür Derneği iş birliğinde, Uzman Klinik Psikolog Zeynep Çebi eşliğinde, deprem sonrası psikososyal destek eğitimleri düzenlendi.

banner825
Deprem sonrasına yönelik psikososyal eğitim verildi
banner971
Long Beach Medical Center’den yapılan açıklamada kayıp yakınlarına yönelik “Grup Psikoeğitim - Süreç Yönetimi” eğitimi dört hafta sürdü.,
Eğitimin amacı, "kayıp yakınlarıyla süreci bireysel çapta irdelemek, ortak duygu ve düşüncelerle iç görü kazandırmak, yasın etkilerini köreltmek, yası yaşarken günlük işlevleri yerine getirebilmeyi desteklemek" olarak açıklandı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.