Deprem sonrasına yönelik psikososyal eğitim verildi

Long Beach Medical Center’den yapılan açıklamada kayıp yakınlarına yönelik “Grup Psikoeğitim - Süreç Yönetimi” eğitimi dört hafta sürdü.,
Eğitimin amacı, "kayıp yakınlarıyla süreci bireysel çapta irdelemek, ortak duygu ve düşüncelerle iç görü kazandırmak, yasın etkilerini köreltmek, yası yaşarken günlük işlevleri yerine getirebilmeyi desteklemek" olarak açıklandı.
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