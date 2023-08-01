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DAÜ’de hayat pahalılığı krizi

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DAÜ çalışanları, yasal hakları olan hayat pahalılığı ödeneklerini alamadı. DAÜ BİR- SEN, Rektörlüğe ve Vakıf Yöneticiler Kurulu'na siyah çelenk bıraktı

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DAÜ’de hayat pahalılığı krizi

 
Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR- SEN), DAÜ emekçilerinin hayat pahalılığı hakkının gasp edildiğini savunarak Rektörlüğe ve Vakıf Yöneticiler Kurulu'na siyah çelenk bıraktı. 
DAÜ BİR-SEN yazılı açıklamasında, uzun süredir sendikalarının üniversite yönetimiyle ilgili açıklamalar yaptığını, hem çalışanları hem de sorunlara çözüm bulması gereken tüm yetkili kurulları uyardığını belirterek, buna rağmen DAÜ çalışanlarının bugün yasal hakları olan hayat pahalılığı ödeneklerini alamadığını kaydetti.  
Açıklamada, rektörlüğün üç yıldır üniversitenin gelirlerinin azaldığı ile ilgili öngörüleri dikkate almaksızın, tedbir almayarak kurumun bütçe açığını büyüterek, gözünü çalışanın maaşına dikip, çalışanın ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta primlerini yatırmayarak, "ben yaparım olur" algısı ile DAÜ’yü yönetmeye çalıştığını öne sürdü.
“Hem ÜYK hem de Senato sorumlulukları olmasına rağmen yaşanan tüm başarısız sürece kayıtsız kalmış ve sadece izlemiştir. Üniversitemizdeki durum daha da vahim hale gelmeden, ÜYK ve Senato demokratik süreçleri çalıştırarak bir an önce kurumumuza sahip çıkmalıdır” ifadelerine yer verilen açıklamada, VYK’nın ise son 3 yıldır tüm bu olumsuz gelişmeleri gördüğü halde sürece sadece seyirci kaldığını, kurumun bu hale gelmesine adeta göz yumarak ortak olduğunu ileri sürdü.
 
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