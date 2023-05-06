DAÜ Turizm Fakültesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri program öğrencilerine Ercan'da uygulamalı eğitim...

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri program öğrencileri, Ercan Havalimanı'nda uygulamalı eğitimler aldılar.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, öğrenciler, Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri teknik eğitim kapsamında bir dizi faaliyette bulundular. Meteoroloji istasyonunu, Pegasus Havayolları bilet satış, Kontuar, Check-in ve Boarding alanı ve Gümrük binasını ziyaret eden öğrenciler uçakta, kabin içi eğitimi de aldılar.

Öğrencilerin derslerde öğrendikleri teorik bilgileri pratikte de görebilmeleri için düzenlenen söz konusu teknik gezide öğrencilere uygulamalı eğitimleri veren Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Uzman Aslı Akı, Turizm Fakültesi Araştırma Görevlileri Sonuç Hacıoğlu ve Emine Erkanlı da hazır bulundu.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, konu hakkında yaptığı açıklamada programın öğrencilere hem teorik hem de pratik açıdan yeterli bilgi ve beceri kazandırdığını belirtti.

Kılıç, söz konusu gezinin gerçekleşmesinde emeği geçen DAÜ Rektörlüğü’ne, KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü’ne, Ercan Sivil Havacılık Dairesi yetkililerine, Ercan Meteoroloji İstasyonu çalışanlarına, Ercan Polis Karakolu yetkilileri ve görevlilerine, Pegasus Hava Yolları Ercan Havalimanı yetkililerine ve Pegasus Havayolları teknik personeline teşekkürlerini iletti.