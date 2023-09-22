DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın istifa etti

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın yaptığı yazılı basın açıklamasıyla istifa etti

Değerli DAÜ ailesi,

Üniversitemizde açılan Rektörlük münhali eğilim yoklaması sonucunda, siz değerli çalışanlarımızın teveccühü ile, 2020 Haziran ayında pandemi koşullarının belirsizliği içerisinde Rektörlük görevini yürütmek üzere 5 yıllığına seçilmiş Rektör olarak göreve geldim. O dönemki zorlu şartlar altında çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin sağlığını gözeterek ilk aşamada seyreltilmiş ve daha sonra ise tam olarak yüz yüze eğitime 2021-2022 Güz dönemi başında geçtik.



Göreve başladığımız günden bugüne kadar, başta pandemi sonrasında yüksek enflasyona dayalı hayat pahalılığı ve en son da Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketini içeren yaklaşık üç buçuk yıl süre içerisinde, ekip arkadaşlarımla birlikte Üniversitemize özveriyle hizmet ettik. Bu süre içerisinde, mevzuat çalışması olarak Performans Yönetmeliği’nin oluşturulması, Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, Seçkin Profesör ve Kıdemli Öğretim Üyeliği gibi daha önceden var olmayan kadroların oluşturulması, akademik personelde 67 yaş sınırının uygulanması da dahil olmak üzere birçok akademik alanda, üniversitemizin önünü açacak ve KKTC Yükseköğretim alanına örnek olacak uygulamaları hayata geçirdik. Akademik Yükseltilmelerde Elektronik Başvuru ve değerlendirme sistemi, Senato, ÜYK ve DSYK Toplantılarına yönelik Elektronik Oy verme Sistemi, Kararların Elektronik İmza ile imzalanabilmesine yönelik E-imza sistemi ve Akademik Veri Yönetim Sistemi gibi birçok alanda özgün yazılım ve sistemler geliştirdik. Ayrıca, online kayıt ve ödeme sistemi ile Yeni Öğrenci Portalı öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Altyapı geliştirme kapsamında, yeni İşletme ve Ekonomi Fakültesi Binasının 1. Etabı, 1000 yatak kapasiteli yap-işlet-devret Akdeniz Yurdunun Üniversitemize kazandırıp gerekli bakım ve onarım çalışmaları hızla tamamlanarak Güz 2022 döneminden itibaren öğrencilerimizin hizmetine sunulması, derslik ve laboratuvar modernizasyonu, binalarımızın proje envanterinin çıkarılması, depreme dayanıklılık risk analizlerinin yapılarak güvenlik açısından bazı binaların boşaltılması tamamlanmıştır. Yine aynı kapsamda, DAÜ 1 yurdu, tamamen kendi özkaynaklarımız ve personelimizin emeği ile yeni İletişim Fakültesi ve Yabancı Diller Okulu binası olarak kullanıma açılmıştır. Çalışmalarımızda dürüstlük, şeffaflık ve yasa, tüzük ve yönetmeliklere uyarak adaleti sağlamak hep ön planda tutulmuştur. Attığımız her adımda, Üniversitemizdeki huzur ortamı ve çalışma barışının sağlanması gözetilmiştir. Üniversitemizin kaliteli eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında her zaman olduğu gibi gelişmesine ve öncü olmasına katkıda bulunulmuştur. Üniversitemiz, görevde bulunduğumuz dünyanın en saygın kuruluşlarının yaptığı dünya sıralamalarındaki yükselişine hızla devam etmiş, ülkemizde öncü olmayı başarmıştır.



Göreve başladığımız günden itibaren, Rektörlük ve Vakıf Yöneticiler Kurulu olarak üniversite idaresinin uyum içerisinde çalışmasının önemini hep vurguladık. Çalışanların temsilcisi olan sendikalar ile iletişim içerisinde iş barışının korunmasına yönelik önemli adımlar atılmıştır. Ülkemizde yaşanan olumsuz ekonomik koşulların yaşandığı yaklaşık son bir yıldır, üniversitemiz bütçesinde mali sıkıntılar yaşanmaktadır. Gelirlerimizin önemli bir bölümünü oluşturan öğrenci gelirlerinin artış hızı, ana gider kalemi olan personel giderlerinin yüksek enflasyon ve buna bağlı olarak oluşan yüksek Hayat Pahalılığı ödenek hızının altında kalmıştır.



Değerli DAÜ Ailesi,

Bir süreden beridir, özellikle üniversitemizin mali sorunları bahane edilerek Vakıf Yöneticiler Kurulu ve bazı sendikalar tarafından Rektörlüğün ve yetkili kurulların dahil edilmediği çalışmalar yapılmıştır. Bu süreçte, üniversite Rektörlüğü üniversitenin geleceği ile ilgili protokol çalışmaları için yapılan birçok toplantıdan dışlanmış, üniversite kurullarının ve Rektörlüğün görüşlerinin yeterli ölçüde yansımadığı bir süreç yaşanmıştır. Buna rağmen, bu çalışmaların gerektirdiği mevzuatın hazırlanması için Rektörlüğe kısıtlı süreler tanınarak Rektörlüğün ve Senato gibi akademik kurulların itibarsızlaştırılması hedeflenmiştir. Bu konudaki hassasiyeti ve konunun önemini defalarca anlatmaya çalıştığımız halde bu konudaki ısrar devam etmiştir. Rektörlük bu konuda kendisine iletilen taslak planı hiç geciktirmeden, kurulların bilgisine getirmiş kurulların görüşlerinin protokol taslağına yansımasını sağlamıştır. Üniversite Senatomuzun, belirlediği takvim çerçevesinde talep edilen çalışmaların tamamlanmasının hemen ardından, bir takım suçlamaların bulunduğu ve Rektörlükle çalışmak istemiyoruz yazısı Sayın VYK Başkanı tarafından sizlerle paylaşılmıştır. Sanıyorum bu boyutta bir müdahale hiçbir VYK tarafından bugüne kadar yapılmamıştır.



Gelinen noktada, yaşanan sürecin doğru yönetilmediği ortadadır. Kişisel hırslar, Üniversitenin çıkarlarının önüne geçmiştir. Bu sürecin uzatılarak Üniversiteye verilen zararın daha da büyümesinin parçası olmak istemiyoruz. Üniversite menfaatleri çerçevesinde bu dönemin sağlıklı şekilde yürütülmesi yönünde tüm çabalarımız sonuçsuz kalmıştır. Elbette sorumluluk, bugünün mimarı olan başta bu süreci yanlış kurgulayanların üzerinde olacaktır.



Değerli DAÜ’lüler, bugün itibarı ile üç buçuk yıldır özveri ile sürdürdüğümüz görevlerimizden ayrılıyoruz. Görev yaptığımız süre içinde bizlere ve dolayısıyla DAÜ’ye destek veren, Üniversitemiz için bizimle ter döken, fikir üreten, özveri ile katkı koyan tüm, işçi, yönetsel ve akademik personelimize en içten duygularımızla teşekkür ederiz. DAÜ’nün esas sahibi olan sizlerle, olası tüm platformlarda Üniversitemizin, özerk ve demokratik yapısının korunması için mücadele etmeye devam edeceğiz.



Görev yerimiz değişse bile tüm DAÜ sevdalıları gibi görevimizin başındayız ve DAÜ’ye hizmet etmeye devam edeceğiz.



Saygılarımızla.



DAÜ Rektörü ve Rektör Yardımcıları