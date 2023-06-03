“Böyle giderse Eylül’de okullar açılmayacak”

KTOEÖS, çözülmeyen sorunlar karşısında mücadeleden kaçınmayacaklarını, gerekirse Eylül ayında okulların açılmayacağını vurguladı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Milli Eğitim Bakanlığıyla tüm konularda mutabakata varılmış gibi bir algı oluşturulduğunu belirterek, sadece 2022-2023 eğitim yılının sonlandırılması konusunda anlaşıldığını kaydetti.

Eylem varılan uzlaşı çerçevesinde ikinci dönem ara sınavlarında alınan notların dönem sonu notu sayılacağını, ara sınavlarda zayıf alan öğrencilerin bütünlemeye gireceğini kaydetti.

Eylem, öğretmenler Değişiklik Yasası ve deprem sonrası boşaltılan ve eğitim yapılmayan okullarla ilgili Bakanlığın tutumunu eleştirerek, atılmayan adımlar, çözülmeyen sorunlar karşısında mücadeleden kaçınmayacaklarını, gerekirse eylül ayında okulların açılmayacağını vurguladı.

KTOEÖS dün Gazimağusa’da Namık Kemal Lisesi bahçesinde, eğitim ve okulların içinde bulunduğu durumu değerlendiren basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk sözü alan KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel eğitimde yığınla sorun olduğunu belirterek, “Okullarını bile açamayan, çocukları çadırlara mahkum eden bir anlayışın eğitimde sorunları çözmek yerine sınavlara bir hafta kala öğretmenlere örgütlerine yasal haklarına topluma saldırması kabul edilemez. Bu süreyi, bu enerjiyi aslında var olan sorunları çözmek için harcaması gereken Bakanlığın ve hükümetin aldığı dayatmaları topluma dayattığı biçim doğru değil” dedi.

Gökçebel, deprem sonrası uzun süre eğitime başlayamayan sonra da, çadırlarda eğitim verilen okullarla ilgili yol haritası bulunmadığını savunarak, 100 yıllık geçmişi olan Namık Kemal Lisesi gibi okulların ne olacağının, gelecek yıl eğitime başlayıp başlayamayacağının kamuoyuna açıklanmamasının anlaşılır olmadığını belirtti.

Gökçebel, “Öğretmeni tedirgin, öğrencisi tedirgin, velisi tamamen tedirginliğe sokulmuş bir eğitim sisteminde bakanlığın koltuğunda oturan kişinin rahat oturmasının mümkün olamayacağını, böyle giderse eylülde okulun açılmayacağını, mücadelenin büyütüleceğini” ifade etti.

Namık Kemal Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Arkın Köseoğlu da Namık Kemal Lisesi’nin bina ve eğitimin tamamlanmasıyla ilgili iki sorunu bulunduğunu kaydetti. Köseoğlu, deprem nedeniyle okulda birinci dönem ara sınavlarının yapılmadığını, gelinen aşamada Bakanlığın bununla ilgili doyurucu bilgi aktarmadığını, sürecin bir şekilde tamamlanacağını söylediğini, kendilerinin de bu konuda tedirgin olduklarını söyledi.

Okulun binasının 1950’li yıllarda yapıldığını kaydeden Köseoğlu, binanın karot testlerinin henüz açıklanmadığını, asıl endişelerinin eylül ayında derslerin nerede yapılacağı sorunu olduğuna değindi.

Köseoğlu, “ Namık Kemal Lisesi’ni nerede açacağız, nasıl açacağız, hangi şartlarda açacağız, bizim için esas önemli olan budur” dedi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de açıklamasında Namık Kemal Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi ile Erenköy Lisesi’nde eğitimin önümüzdeki yıl nasıl başlayacağının belli olmadığını da kaydetti.

Eylem, “Sayın Bakan yasayı geçirmekle öğretmene dayatma yapmakla uğraşacağına, bunlara çözüm üretmesi gerekirdi” dedi.

Eylem önceki akşam kaosu ortadan kaldırmak adına öğretmenlerin elini taşın altına koyarak kararlar ürettiğini, bu dönemin tamamlanmasıyla ilgili bir mutabakata varıldığını söyledi.

Eylem, “Ancak eğitimdeki sorunlar, yasayla ilgili sorunlar, toplumsal sorunlar… Bunlardan vazgeçtik algılaması yaratmasını kesinlikle kabul etmiyoruz ve bu konuda kendisini şiddetle kınıyoruz” dedi.

Eylem, grev kesintileriyle ilgili ara emri başvurusu yapacaklarını, Öğretmenler Değişiklik Yassı ile ilgi de Anayasa Mahkemesi’ne başvuru için çalışma yapılmakta olduğunu kaydetti.

