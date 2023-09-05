AKÜN Burs Sıralama Sınavı 11 Eylül’de

Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) KKTC Liselerinden mezun tüm öğrenci adaylarına yükseköğretim hayatları boyunca kesintisiz özel burslar verileceğini açıkladı. Gerçekleştirilen sınav sonucunda yapılacak olan sıralama ile; öğrencilere %100, %75 ve %50 burs verileceği belirtildi.





Konuyla ilgili AKÜN’den yapılan açıklamada, 2023-2024 Akademik yılı, Güz dönemi kayıtları için programlanan burs ve yerleştirme sınavlarının 11 Eylül Pazartesi günü saat 10:00’da Akdeniz Karpaz Üniversitesi Yerleşkesi Lefkoşa Kampüste gerçekleşeceği belirtilirken, adayların sınav günü en geç saat 09.30’da sınav merkezinde hazır bulunmaları ve kimliklerini yanlarında bulundurmaları söylendi. Sınava katılım gösteren öğrenci adaylarının, burs ve yerleştirme sınavı sonuçlarını sınav formlarında belirtmiş oldukları telefon numaralarına, AKÜN yetkilileri tarafından şahsen aranıp tebliğ edileceği belirtildi.



Liseyi KKTC’de bitiren TC uyruklu öğrencilere büyük avantaj!

Lise eğitimini KKTC`de tamamlayan tüm TC uyruklu öğrencilerin, KKTC uyruklu öğrenciler gibi burs sınavına katılabileceği, aynı burs ve eğitim harçlarından faydalanabileceği ifade edildi.



Son Başvuru 10 Eylül

Sınav başvurularının 10 Eylül tarihine kadar AKÜN Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen yapılabileceği, başvuru sırasında 2 adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi ve sınav başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurulması gerektiği belirtildi. Ayrıca adaylar; fotoğraf ve kimliğini



“Sınav Giriş Başvurusu KKTC Liselerinin Tümünde Yapılabilecek”

Burs ve Giriş Sınavı ile ilgili detaylı bilginin Akdeniz Karpaz Üniversitesi Yerleşkesi Lefkoşa Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile





AKÜN’de yer alan bölümler şu şekildedir;



ÖNLİSANS PROGRAMLARI

Havacılık Meslek Yüksekokulu

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Türkçe)

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Türkçe)

İşletmecilik Meslek Yüksekokulu

Dış Ticaret (Türkçe)

İşletme Yönetimi (Türkçe)

Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu

Mutfak Sanatları ve Aşçılık (Türkçe)



LİSANS PROGRAMLARI

İşletme Fakültesi

İşletme (Türkçe)

İşletme (İngilizce)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Öğretmenliği

Havacılık Fakültesi

Havacılık Yönetimi (İngilizce)

Turizm ve Otel İşletmeciliği Fakültesi

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (İngilizce)

Konaklama İşletmeciliği (İngilizce)

Hukuk Fakültesi

Hukuk (Türkçe)

Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) KKTC Liselerinden mezun tüm öğrenci adaylarına yükseköğretim hayatları boyunca kesintisiz özel burslar verileceğini açıkladı. Gerçekleştirilen sınav sonucunda yapılacak olan sıralama ile; öğrencilere %100, %75 ve %50 burs verileceği belirtildi.Konuyla ilgili AKÜN’den yapılan açıklamada, 2023-2024 Akademik yılı, Güz dönemi kayıtları için programlanan burs ve yerleştirme sınavlarının 11 Eylül Pazartesi günü saat 10:00’da Akdeniz Karpaz Üniversitesi Yerleşkesi Lefkoşa Kampüste gerçekleşeceği belirtilirken, adayların sınav günü en geç saat 09.30’da sınav merkezinde hazır bulunmaları ve kimliklerini yanlarında bulundurmaları söylendi. Sınava katılım gösteren öğrenci adaylarının, burs ve yerleştirme sınavı sonuçlarını sınav formlarında belirtmiş oldukları telefon numaralarına, AKÜN yetkilileri tarafından şahsen aranıp tebliğ edileceği belirtildi.Lise eğitimini KKTC`de tamamlayan tüm TC uyruklu öğrencilerin, KKTC uyruklu öğrenciler gibi burs sınavına katılabileceği, aynı burs ve eğitim harçlarından faydalanabileceği ifade edildi.Sınav başvurularının 10 Eylül tarihine kadar AKÜN Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen yapılabileceği, başvuru sırasında 2 adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi ve sınav başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurulması gerektiği belirtildi. Ayrıca adaylar; fotoğraf ve kimliğini [email protected] e-posta adresine göndererek veya 0548 830 25 90 numaralı whatsapp hattından sınava başvuru yapabileceklerdir. Sınava katılım ücretsizdir.Burs ve Giriş Sınavı ile ilgili detaylı bilginin Akdeniz Karpaz Üniversitesi Yerleşkesi Lefkoşa Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile www.akun.edu.tr adresi veya [email protected] e-posta adresi ile 228 41 62 (dahili: 115-116) no’lu telefon numaralarından alınabileceğinin de belirtildiği açıklamada öğrenci adaylarının ayrıca ülke genelindeki tüm liselere sınav için başvurabileceği de vurgulandı.AKÜN’de yer alan bölümler şu şekildedir;Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Türkçe)Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Türkçe)Dış Ticaret (Türkçe)İşletme Yönetimi (Türkçe)Mutfak Sanatları ve Aşçılık (Türkçe)İşletme (Türkçe)İşletme (İngilizce)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)Özel Eğitim ÖğretmenliğiHavacılık Yönetimi (İngilizce)Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (İngilizce)Konaklama İşletmeciliği (İngilizce)Hukuk (Türkçe)