Akıllı tahtalar okullarda kurulmaya başlandı

“Türkiye-KKTC El Ele Eğitimde Daha İleriye Projesi” kapsamında Türkiye’den gönderilen etkileşimli tahtalar okullarda kurulmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, “Türkiye-KKTC El Ele Eğitimde Daha İleriye Projesi” kapsamında Türkiye’den gelen tahtaların kurulumuyla ilgili adaya bir de ekip geldi. Ekip, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çalışan 19 öğretmen ve 22 öğrenciye etkileşimli tahta kurulum eğitimi verdi. Eğitimi alan bu öğretmen ve öğrencilerden oluşan ekip diğer tahtaların kurulumunda görev alacak. Şu ana kadar ise 201 tahta kuruldu.

Öte yandan, bugün Lefkoşa Özel Eğitim okuluna ait derslik ve oda kapıları, öğrenci sıra ve sandalyeleri, öğretmen masa ve koltukları ile özel eğitim ders materyallerinden oluşan bir tır malzeme okula teslim edilecek.

