16 okulda konteynerde eğitim

KTÖS, 124 okulun binasının 345 sınıfında sorun olduğunu, 16 okulun büyük bir kısmına konteyner sınıflar yerleştirildiğini ve liseler de düşünüldüğünde bugüne kadar 92 tane konteyner sınıf kurulduğunu belirtti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) dün Çağlayan İlkokulu’nda “Bugün eğitim yılına ne kadar hazırız” konulu basın toplantısı düzenledi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Çağlayan İlkokulu’nun 1983 yılında yapıldığını ve okulun yapısal sorunları olduğuna dikkat çekti. Maviş, okulun ömrünü tükettiğini ve bazı sınıfların güvenli olmadığından dolayı da okula prefabrik sınıflar yapıldığını söyledi.

Prefabrik sınıflarda eğitim ortamının verimlilik ve öğrenme açısından önemli olduğuna işaret eden Maviş, “Maalesef kurulan konteyner veya prefabrik sınıfların Haspolat ilkokulu hariç bu özellikleri düşünülmedi.” dedi.

124 okulun binasının 345 sınıfında sorun olduğunu söyleyen Maviş, bu sınıfların ya yeniden yapılacağını ya da güçlendirileceğini kaydederek, “Deprem komitesinde biz daha 16’sını gördük. Diğer okulların durumunu bilmiyoruz. 16 okulun büyük bir kısmına konteyner sınıflar yerleştirildi.” dedi.

Konteyner sınıfların sadece bina güvenliği için değil sınıf yoğunluğu yaşayan okullara da yerleştirildiğini dile getiren Maviş, bu sınıfların maliyetinin 400 bin TL civarında olduğunun söylendiğini kaydetti.

Liseler de düşünüldüğünde bugüne kadar 92 tane konteyner sınıf kurulduğunu dile getiren Maviş, öğretmen odaları ve ihtiyaç duyulan tuvaletlerin de üretimine başlandığını kaydederek, “Bu okulun ve Karakol İlkokulu’nun tuvaletleri hala hazırlanmadı. İhtiyaçlar diğer tuvaletlerde gideriliyor.” dedi.

“OKULLARA TEMİZLİK MALZEMELERİ GELMEDİ”

Okullara temizlik malzemelerinin gelmediğine dikkat çeken Maviş, “Tabipler Birliği açıklamasında hijyen ve temizliğin öneminden bahsetti. Okullarımıza temizlik malzemeleri gelmedi.” ifadelerini kullandı.

Okullara gelen kitapların bir kısmının kullanılmayacağını dile getiren Maviş, “Neden kullanılmayacağını defaten anlattık. Bu toplumun kültürüne, kimliğine, din algısına aykırı ifadeler ve görseller içeren kitapların bazıları kullanılmayacak. Öğretmenlerimiz bazı kitapları ve bazı sayfaları kullanmayacak.” şeklinde konuştu.

Eğitim Bakanının tam gün eğitme geçileceğini söylediğini dile getiren Maviş, “Tam günden kastın pazartesi ve salı öğleden sonra okulların saat 15.30’a kadar açık olması kast ediliyor. Bu okulda oyun alanı bile kalmadı. Bu okul içerisinde konteyner sınıfların arasında haftanın iki günü çocuklara ne vereceğiz. Bunun plan programı nerededir. Çocuklar bu okullarda güvenli mi diye sorgulamamız gerekiyor. Nasıl beslenecekler? Hijyen ve temizlik konusu nasıl sağlanacak? Bunlar birer muamma.” dedi.

Kalabalık sınıflardan şikayet edildiğini, nüfus arttığından dolayı da bazı okullara konteyner binalar yerleştirildiğini fakat tüm bunlara rağmen bazı okullarda öğretmen kadrolarının daraltıldığını söyleyen Maviş, 30-35 kişilik sınıfların yaratıldığını ancak İlköğretim Dairesi’nin son iki günde tek görevinin okullardan kadro azaltılması olduğunu savundu.

Okullardan kadro azaltılması yapılırken sınıf sayısının çoğaltılmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Maviş, “Kimse kusursa bakmasın. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz 30-35 kişilik sınıflarda eğitim yapmaya maruz bırakılamaz. Bu çocuklar buna layık değildir.” dedi.

Maviş, özellikle bazı okullarda yabancı ve özel gereksinimli öğrencilerin yoğun olduğu, rehberlik ve sosyal hizmetlerine ihtiyaç olduğu, beslenme ve barınma problemi olduğunu söyledi. Çocukların sosyo-ekonomik düzeyleri düşük olan ailelerin çocuklarını gönderdiği okullarda 30-35 kişilik sınıfların yaratılmaması gerektiğini kaydeden Maviş, bu sınıfların yaratılması halinde bunun adına eğitim denilemeyeceğini söyledi.

40 tane okulda sınıf sayılarının 25’in üzerinde olduğunu kaydeden Maviş, 22 okulda da sınıf sayılarının 30’un üzerinde olduğunu kaydetti. Eğitim

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun atadığı öğretmenlerin okullara ulaşmadığını dile getiren Maviş, sınavın ve mülakatların geç yapıldığını söyledi. Maviş, öğretmenlerin hala sağlık kurulu raporu ve polisten de karakter raporu almakla uğraşmalarından dolayı dün en az 80 öğretmenin görevlerinin başında olamadığını belirtti.

