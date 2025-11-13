Ödül töreni Mayıs 2026’da düzenlenecek olan yarışmanın bu yılki konusu, “mekân olarak Kıbrıs’ta geçmesi koşulu ile polisiye türünde öykü” olarak belirlendi.

Son başvuru tarihi 26 Mart 2026 olan yarışmaya başvuracak öğrenciler, Kısa Öykü Yarışması şartnamesi ve başvuru formuna https://vfcyp.co/KisaOykuYaris bağlantısından ulaşabilirler.

Millî Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu yıl altıncısı düzenlenen Kısa Öykü Yarışması’nın, Telsim'in sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ve Bakanlıkla uzun süreli bir iş birliği içerisinde organize edildiğini vurguladı.

Yarışmanın bu yılki ana temasının "polisiye" olduğunu aktaran İnanıroğlu, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da okuma kültürünü geliştirmenin yanında kıyasıya bir rekabetle heyecan dolu bir yarışma sürecine şahitlik edeceklerini ifade etti.

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ise, her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerin hayal gücünü, yaratıcılığını ve kalem gücünü desteklemekten dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını kaydetti.

“Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde bu yıl altıncısını düzenlediğimiz Ortaokullar ve Liselerarası Kısa Öykü Yarışması, genç yazarlarımızın kendilerini ifade etmeleri için çok önemli bir platform.” ifadesini kullanan Tüz, genç yazarları yarışmaya katılmaya davet etti.



