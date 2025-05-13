"Büyük Dörtlü"nün iki üyesi: Andy Murray ve Novak Djokovic'in iş birliği kısa sürdü. Kortların iki efsanesi, altı aylık ortaklıklarını sonlandırdı. İkili, teknik ekip iş birliğine nokta koydu.

Toprak kort sezonuna galibiyet alamadan başlayan Djokovic, artık yola koçu Murray olmadan devam edecek.

Djokovic-Murray ortaklığında işler beklendiği gibi gitmedi

Bu sürpriz iş birliği, Kasım 2024'te büyük beklentilerle başlamıştı. Andy Murray, kortlardaki dehasını bu kez koçluk koltuğuna taşımıştı. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi.

Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finale kadar yükseldi. Ama ilk seti kaybettikten sonra turnuvadan çekildi. Sezonun geri kalanında ise ritmini bulamadı. Sırp raket, 5 turnuvaya katıldı, dördünde ilk turda elendi. Djokovic, Miami Açık finalinde ise 19 yaşındaki Jakub Mensik'e boyun eğdi.

Djokovic ve Murray, veda mesajlarında birbirlerine teşekkür etti

Sakatlıklar ve form düşüklüğü ile boğuşan Novak Djokovic için zorlu dönemin koçluk kısmı da artık sona erdi. Taraflar ayrılığı karşılıklı anlaşmayla duyurdu.

Sırp raket, "Son altı ay boyunca saha içinde ve dışında gösterdiğiniz sıkı çalışma, eğlence ve destek için teşekkürler koç. Birlikte kurduğumuz dostluğu derinleştirmekten gerçekten keyif aldım" dedi.

Murray ise veda mesajında; "Birlikte çalışma fırsatı için Novak'a ve son altı ay boyunca gösterdikleri sıkı çalışma için ekibine teşekkürler" ifadelerini kullandı.