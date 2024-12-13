Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Halil Erdem Canaloğlu, Emir Turalı
Çetinkaya: Türkkan, Ali, Ahmet Hatay, Kadir, Recep, Muammer(Aşkın), Ahmet Kara(Durmuş), Yasin(Batuhan), Cemal, Hamit(Yusuf), Traore.
Cihangir: Hasancan, Yusuf, Erol, Mikail(Adewole), Uğur, Hakan, Abaka, Sercan, Muhittin, Landel(Berhan), Babacar.
Gol: Dk. 53 Yasin (Çetinkaya)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu’nun 13. haftanın açılış maçında Çetinkaya TSK, Cihangir GSK’yı konuk etti.
Atatürk Stadında aşırı rüzgâr altında oynanan Çetinkaya – Cihangir maçını Fehim Dayı yönetti. Az pozisyonlu geçen ilk devrede gelişen bazı Cihangir ataklarında ise Çetinkaya kalecisi Türkkan başarılı olunca, devre 0 – 0 sona erdi.
İkinci devrede kora kor mücadele devam ederken, Çetinkaya’da Traore direk kırmızı kart gördü. Buna rağmen oyundan kopmayan Çetinkaya’da defansın arkasına atılan topa hareketlenen Yasin Doğan, Mikail’in hatasında topla buluşup 53’te takımını 1 – 0 öne geçirdi.
Çetinkaya maç sonuna kadar 1 – 0’lık üstünlüğünü koruyup, haftayı lider Cihangir’i mağlup ederek tamamladı.