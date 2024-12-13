Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği, Engelsiz Yaşam Evi’nin atölyesinin geliştirilmesi ve sesinin duyulması için anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarının artırılması, el becerilerinin geliştirilmesi, hem eğlenerek, hem de üretebilmelerini sağlamak amacıyla Engelsiz Yaşam Evi’nin atölyelerine malzeme desteği sağlandı.

Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği yetkilileri, etkinlikte

yeni yıl için ürünler hazırlayarak keyifli bir gün geçirilmesini sağladı

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ve Engelsiz Yaşam Evi Sorumlusu Cemaliye Pirgot da etkinliğe eşlik etti.