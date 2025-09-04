Birinci Ligin yeni ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nda, Mustafa Altun başkanlığındaki yönetim kurulu, kulüp efsanelerinden, takımın büyük kaptanı merhum Fikri Orakçıoğlu (Fikro) anısına anı maçı organize etti. Fikri Orakçıoğlu (Fikro) Anı Maçında, Baf Ülkü Yurdu ile Türk Ocağı Limasol takımları karşılaştılar.

Baf Ülkü Yurdu – Türk Ocağı Limasol, Fikri Orakçıoğlu Anı Maçı, Üner Berkalp Stadında oynandı. Maç hızlı tempoda başlarken, Baf Ülkü Yurdu Mustafa Çağlar, Yağış ve Hascan’ın golleriyle ilk devreyi 3 – 1 önde tamamladı. Türk Ocağı’nın golü ise Yunus’tan geldi. Baf Ülkü Yurdu ikinci devrede de üstünlüğünü sürdürürken, Hascan ve Hüseyin Keita ile goller bulup maçı 5 – 2 gibi farklı bir skorla kazandı. Fikri Orakçıoğlu Anı Maçı sonrasında Baf Ülkü Yurdu kaptanı Ahmet Hatay anlamlı kupayı havaya kaldırdı.