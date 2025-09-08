KTEB’den yapılan açıklamada Kuran, ülkede eczanelerin çalışma saatleri ve resmi tatil günlerinin Resmî Gazete’de yayımlanarak kamuoyuna ilan edildiğini belirterek, “Söz konusu perşembe günü, yaz mesaisi çalışma saatleri uyarınca eczaneler saat 13.30’a kadar hizmet vermiş, bu saatten sonra ise nöbetçi eczaneler kesintisiz şekilde halkımıza ilaç temin etmeye devam etmiştir.” ifadelerini kullandı.

Kuran, eczanelerin nöbet sistemi aracılığıyla halkın ilaca erişimini kesintisiz sürdürdüğünü ve sağlık hizmeti sunumunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için görev yaptığını kaydetti.

Yasalar uyarınca eczanelerle yapılacak tüm anlaşmaların Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği aracılığıyla yürütüldüğünü belirten Kuran, “Bahse konu olayda, herhangi bir eczanemiz tarafından cezaevi ile anlaşma yapıldığına dair Birliğimize resmi bir bildirim yapılmamış, ayrıca cezaevlerindeki mahkûmların ilaç teminine ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı tarafından da Birliğimize herhangi bir talep iletilmemiştir.” dedi.

Hasta olan her bireyin ilaca erişiminin hiçbir gerekçeye dayandırılmadan sağlanması gerektiğinin açık olduğunu kaydeden Kuran, Birlik olarak halka ilaca güvenli, hızlı ve kesintisiz şekilde ulaşabilmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sorumluluk bilinciyle çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.