TDP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Meltem Sonay’ın Genç TV’de hazırlayıp sunduğu “Genç’te Sabah” programına konuk olarak, genel seçim hazırlıklarını, toplumun beklentilerini ve cumhurbaşkanlığı sürecini değerlendirdi.

Çeler, genel seçimler için kendi adaylarını belirlemeye başladıklarını belirtti ve şunları söyledi:

“Genel seçimler için, kendi adaylarımızı belirlemeye başladık, toplumun beklentisini karşılayabilecek bir listeyle toplumun karşısına açılmaya niyetimiz var. Manifestomuzu hazırladık ve yakın zamanda yapacağımız çalışmayla topluma duyuracağız. Ancak hepsinden önce nüfus politikamızı yenilememiz gerek, nüfusu bilmemiz gerek ve bununla birlikte, eğitimde, sağlıkta, trafikte, tarımda, üretimde, sanayide, ticarette neler yapabileceğimiz hususunda bir anda bizim hükümete gelip bunları yapıp manifestolarımızı da nüfusa göre düzenleyip ileriye taşımak gerek.”

Çeler, nüfus politikası çerçevesinde öncelikli alanların eğitim, sağlık ve ekonomik yönden ulusal sermayenin güçlendirilmesi olduğunu vurguladı. Çeler, “Nüfus politikamızı yaptığımızı varsaysak ne yapmamız gerektiği konusundaki en elzem şeyler eğitim, sağlık ve ekonomik yönden ulusal sermayenin güçlenmesidir. Güçlenince adil vergi toplama sistemiyle toplanacak olan vergide de sağlık ve eğitimde atılacak adımları TDP kendisine göre belirlemiştir” dedi.

Çeler, özel gereksinimli çocukların eğitimi ve sağlık alanındaki planlara da değinerek, özel gereksinimli çocuklar için eğitimde neler yapılacağı konusunda sürekli istatistikler hazırlandığını kaydetti.

Sağlıkta neler yapılacağının da artık önlerinde olduğunu ifade eden Çeler, “Sanayinin teşviklendirilmesi ve güçlendirilmesi adına paranın içeride kalacağı yöntemler izlenmeli. Alanlarda yerel iş gücünün kullanılabilmesi için sosyolojik olarak gerekli adımlar atılmalı ve gençlerin kendilerini güvende hissedebileceği, işverenlerin de yerel iş gücünü taşıdıkları için sermaye gücünü artırması en önemli işlerimizden olacak” diye konuştu.

Genel sağlık sigortasının önemine de değinen Çeler, “Genel sağlık sigortası hayata geçirilerek daha huzurlu bir sağlık sistemi oluşturulacak ve sağlık çalışanları hak ettikleri değeri alacak. Bunun yanı sıra halkımızın sağlığını ilerletmek için çalışmalarımız olacak” ifadelerini kullandı.

Çeler, et ve süt ürünleri fiyatlarının düşürülmesi için tarımda yapılacak üretim politikalarına dikkat çekerek, şunları aktardı:

“Et ve süt ürünleri fiyatlarımız yüksek. Bunun temel değişimi ve ucuzluğu sağlamak adına tarımda yapılacak üretim politikalarıyla fiyatlar düşürülebilir. Hayvanların kullandığı en faydalı yem soya fasulyesidir ve burada üretilebilir. Lefkoşa Türk Belediyesi bu konuda başarılı olmuştur. Burada üretilirse, ürün daha ucuza mal edilecek ve ithalat masrafı olmayacağı için girdi maliyeti düşecek. Et ve süt ürünleri fiyatları düşecek, restoranlarda da fiyat düşüklüğü olacak. Bu da alım gücünün artması demektir. Sanayinin güçlenmesiyle elde edilecek vergi ve gelir ile vatandaşın maaşlarına ve gümrük vergilerinde indirimler yapılacak ve hayatın kolaylaşması sağlanabilir.”

Çeler, “Toplumun her kesimine güven hissettirmek istiyoruz. Bu ülkede güvenlik sorunu var; cinayetler ve hırsızlık olayları hat safhaya ulaştı. Muhaceret işlemi yapılmadan Ercan Havalimanı’ndan ülkeye bir sürü kişi girdi. Bunlar bizi tedirgin ediyor ve önüne geçmek esas olan. Biz bunları çalışıyoruz; bu toplum gece yattığında rahat uyuyamıyor, can güvenliği, göç eden gençler için evlat hasreti ve can güvenliği endişesi var. TDP de buna hazırlık yaptı ve erken seçimi bekliyoruz” dedi.

Çeler, cumhurbaşkanlığı seçiminde çıkan sonucu "hükümete olan güvensizliğin göstergesi" olarak değerlendirerek, Ulusal Birlik Partisi’ne seslendi, “Genel seçimlerde cesaretiniz varsa hodri meydan” dedi. Çeler, mevcut hükümetin yetersiz olduğunu savunarak, eleştirdi.

Çeler, “UBP-YDP-DP hükümetidir. Hükümette görev yapan bu partiler kavga ediyor ve bu da tuttukları bakanlıklar ve hükümete yansıyor. Hükümet topluma hizmet edemiyor. Cumhurbaşkanlığında çıkan sonuç, hükümet ortaklarına güvenin bitmiş olduğudur. Toplum ‘bu hükümete inanmıyoruz’ demiştir. UBP yaşadığı sorunları hükümete yansıtacak ve toplumu yönetememeye devam edecektir” dedi.

Çeler, 19 Ekim’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sürecini ve TDP’nin tutumunu şöyle açıkladı:

“Kendi adayımızla mı çıkalım yoksa bir ortak adayla mı çıkalım konusunda yılın ilk ayında toplandık ve parti meclisi toplumun sesini dinledi. Toplum bizden birliktelik görmek istedi. 2020 yılında yaşanan travmalar bizi endişeye sevk etti, ancak topluma sırt çevirmedik. Ersin Tatar gibi bir cumhurbaşkanından kurtulmanın vakti geldi noktasında hareket etmek zorundaydık. CTP adayı Tufan Erhürman ile neler yapabileceğimizi konuştuk. CTP-TDP bu seçimde bir birliktelik yaratarak genel seçimlerde ayrı listelerde ama birbirimizle kavga etmeden, sanki hükümet ortağıymışız gibi hareket etme ve belediye seçimlerinde de iş yapan belediyelerle bunu çoğaltıp topluma hizmet etme imkanını araştırdık. Topluma inanıyorum ki bunu gösterdik.”

Çeler, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda TDP’nin risk almadığını ve toplum için fedakarlık yaptıklarını belirterek, “TDP olarak cumhurbaşkanlığında aday çıkartıp risk almak istemedik. 2020 seçimlerinde bu sorumluluk yerine getirilmediği için 5 yıl kaybedildi. Seçimlerde Erhürman’ın kazanmasıyla sevinç ve yorgunluk yaşadık. Şimdi bundan sonrası önemlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte kapıları kolaylaştırma ve Kıbrıs meselesiyle ilgili hususlarda güven yaratıcı önlemler alınacaksa, okullarda hızlı karar verebilecek ve onunla eşgüdümlü çalışabilecek bir hükümetin oluşması bizlere büyük görev düşürür” diye konuştu.