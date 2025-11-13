İpek Denizli Sanat Atölyesi’nden yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Canel Okçun’un üstlendiği sergi hafta sonu dahil her gün 13.30–17.30 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Lapta'da bulunan İpek Denizi Art Galeri'de yer alacak sergi farklı disiplinlerden sanatçıların üretimlerini “yankı” kavramı etrafında bir araya getirecek.

Resim, seramik, fotoğraf ve baskı tekniklerinden oluşan seçki, çağdaş sanatın farklı ifade biçimlerini aynı atmosferde buluşturacak.

Sergide Ahmet Abdulaziz, Cemile Gazi Zurnacılar, Dudu Kılınç Cumaoğulları, Emine Kılınç, Gizem Adanır, Gülsün Karadayı (Dr.), Göknur Çakıcı, Gülay Nalkıran, İlker Canbulat, Maliheh Zharghami, Mandana Mehrnia, Mehmet Oflazoğlu, Mürüde Şah, Nesrin Anı, Selçuk Yalovalı, Şerife Gündüz, Şerif Çağın, Sherin Elbaroudi, Tamerat Siltan ve Ziya Eyyüpler’in eserleri yer alacak.

Etkinlik, Ertaç Hazer’in sergi sunumuyla başlayacak. Ardından Aytaç Çağın ve Selçuk Manecioğlu keman resitali sunacak. Sergi açılışında sanatçılar, Aytaç Çağın, Göknur Çakıcı ve Mehmet Oflazoğlu konuşma yapacak.