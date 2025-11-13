Fileleftheros gazetesi, Rum İçişleri Bakanlığı'ndan elde edinilen verilere dayanarak vatandaşlık alan 7 bin 329 kişinin 3 bin 522’sinin yatırımcı, diğer 3 bin 807 kişinin ise bu kişilerin aile üyeleri olduğunu belirtti.

Kıbrıs vatandaşlığından çıkarılan kişilerin toplam sayısının ise 373 olduğunu yazan gazete, bu kişilerin 103’ünün yatırımcı, geriye kalan 270’inin de yatırımcıların aile üyeleri olduğunu ifade etti.

Gazete vatandaşlıktan çıkarılma kararının uygulanması bağlamında 35’i yatırımcı, 81’i de bu kişilerin aile üyeleri olmak üzere 116 yabancıyla ilgili prosedürün tamamlandığını belirtti.