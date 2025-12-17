Polis Genel Müdürlüğü (PGM) tarafından hayata geçirilen “Güvenli Okul Projesi” kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokul ve liselerde görev yapan müdür, müdür muavini ile disiplin kurullarında görevli öğretmenlere “yasa dışı bağımlılık yapan maddeler ve etkileri” ile “adli suçlarda farkındalık” konularında eğitim verildi.

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda yer alan eğitim, PGM’ye bağlı Polis Okulu Müdürlüğü ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan uzman polis mensupları tarafından verildi. Eğitimde, polis-öğretmen ilişkileri de değerlendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Eğitim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, eğitim-öğretim yılı başında PGM’nin hayata geçirdiği Güvenli Okul Projesi’nden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başlatılan uygulamadan dolayı Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’e teşekkür etti.

Polis Genel Müdürü Adalıer, PGM tarafından başlatılan toplum destekli polislik uygulamalarının bir parçası olan Güvenli Okul Projesi kapsamında, öğretmenlere, ailelere ve öğrencilere yönelik eğitim verilmesinin kararlaştırılmasının ardından dün ilk kez eğitim verildiğini söyledi. Adalıer, eğitim sayesinde, okul idarecileri ile öğretmenlerin adli ve narkotik konularında bilinçlenerek, polis ile okul idarecileri arasındaki ilişkilerin güçlendiğini söyledi.

Adalıer ayrıca, PGM olarak yeni dönemde eğitimlere öncelik verilerek, “güvenli okul” konusunda farkındalığın artırılacağını kaydetti.