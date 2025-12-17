Çözümsüzlükten kaynaklanan sorunların bedelinin tek tek kişilere ödetilmeye çalışılmasının doğru olmadığını vurgulayan Erhürman, “Kıbrıs sorununun bir parçası olan mülkiyet sorununu, kişilerin bireysel eylem ve işlemlerinden kaynaklanan bir sorunmuş gibi ele almak hiçbir biçimde doğru değildir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kişinin KKTC’de yatırımları bulunduğunu ve Avrupa yakalama müzekkeresi çerçevesinde Güney Kıbrıs’a iadesinin talep edildiğini anımsatarak, Fransa mahkemesinin bu talebi reddetmesinin beklenen bir gelişme olduğunu kaydetti.

Kıbrıs’ta mülkiyet sorununun, kapsamlı çözüm müzakerelerinin altı temel başlığından biri olduğuna işaret eden Erhürman, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun da çözüme kadar geçen süreçte mülkiyet hakkına ilişkin taleplerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla kurulmuş, etkili bir iç hukuk yolu olduğunu belirtti.

Erhürman açıklamasında, yeni dönemde ihtiyaç duyulan çözüm iklimini olumsuz etkileyen bu tür yaklaşımlardan kaçınılması temennisinde bulunarak, bunların yerini güven artırıcı ve çözüm odaklı yaklaşımların alması gerektiğini vurguladı.