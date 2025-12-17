KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği, son günlerde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketlerinin, doğal afetlere karşı daha güçlü ve sürdürülebilir bir güvence sistemine duyulan ihtiyacı bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, Zorunlu Afet Sigortası’nın bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Birlik, sigorta sektörü olarak Zorunlu Afet Sigortası’nın yürürlüğe girmesi için tüm teknik bilgi birikimi ve kurumsal desteğin sunulmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Birlik tarafından yapılan açıklamada, Zorunlu Afet Sigortası’nın devletin vatandaşına sunabileceği en önemli güvencelerden biri olduğu kaydedilerek, “Bu sistem, halkımızın ‘keşke sigorta yaptırsaydım’ demesine fırsat bırakmadan, afetlere karşı önceden korunmasını sağlayacak; halkımızın emeğini, birikimini ve yaşam alanını teminat altına alacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Dünya ve Türkiye’deki uygulama örneklerine işaret edilen açıklamada, Zorunlu Afet Sigortası’nın hane bütçesine ek bir yük getirmeyecek ve toplumun tüm kesimleri tarafından karşılanabilecek tutarlarda uygulanabileceği belirtilirken; sistemin hayata geçmesi için gerekli olanın siyasi irade olduğu görüşü dile getirildi.

Açıklamada ayrıca, Zorunlu Afet Sigortası’nın uygulanmasının afet sonrası tazminat ödemelerinin hızlı ve adil biçimde yapılmasını sağlayacağı, aynı zamanda kamu üzerindeki mali yükü azaltarak ülke ekonomisine sürdürülebilir bir koruma kalkanı kazandıracağı savunuldu.