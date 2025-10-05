Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA 1. Ligde, 3. hafta maçında Göçmenköy, Değirmenlik’i konuk etti. Göçmenköy Stadında oynanan Göçmenköy – Değirmenlik maçını Utku Hamamcıoğlu yönetti.

Çekişmeli geçen maçın 37. Dakikasında, Değirmenlik’in bu sezonki ilk golünü atan Ümitcan takımını öne geçirdi. 0 – 1

Kargalar, Karşıyaka’da kanatlandı
Kargalar, Karşıyaka’da kanatlandı
İçeriği Görüntüle

İkinci devrede de çekişme sürerken Göçmenköy, Mevlüt’ün golüyle Değirmenlik karşısında 1 – 1 eşitliği yakaladı.

Son bölümde Değirmenlik etkisini artırırken, penaltıdan Şükrü son anlarda ise Arda Eren, Değirmenlik’e ilk galibiyetini getiren golleri attı. 1 – 3

AKSA 1.Lig Puan Tablosu

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Atoll Kozanköy KSK

3

3

0

0

8

2

6

9

2.

Lapta TBSK

3

2

1

0

2

0

2

7

3.

M. Hacıali Yılmazköy SK

3

2

0

1

5

3

2

6

4.

Hamitköy ŞHSK

3

2

0

1

5

4

1

6

5.

Aslanköy GSD

3

1

2

0

7

2

5

5

6.

Değirmenlik SK

3

1

2

0

3

1

2

5

7.

Baf Ülkü Yurdu

3

1

2

0

2

1

1

5

8.

DND L. Gençler Birliği SK

3

1

1

1

3

3

0

4

9.

Maraş GSK

3

1

1

1

3

4

-1

4

10.

Binatlı YSK

3

0

3

0

1

1

0

3

11.

Kaplıca Karadeniz 61 SK

3

1

0

2

3

4

-1

3

12.

Yalova SK

3

0

2

1

4

5

-1

2

13.

Düzkaya KOSK

3

0

2

1

2

3

-1

2

14.

Türk Ocağı Limasol SK

3

0

1

2

3

6

-3

1

15.

Serveroğlu Geçitkale GSK

3

0

1

2

2

6

-4

1

16.

Göçmenköy İYSK

3

0

0

3

2

10

-8

0