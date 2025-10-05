Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA 1. Ligde, 3. hafta maçında Göçmenköy, Değirmenlik’i konuk etti. Göçmenköy Stadında oynanan Göçmenköy – Değirmenlik maçını Utku Hamamcıoğlu yönetti.
Çekişmeli geçen maçın 37. Dakikasında, Değirmenlik’in bu sezonki ilk golünü atan Ümitcan takımını öne geçirdi. 0 – 1
İkinci devrede de çekişme sürerken Göçmenköy, Mevlüt’ün golüyle Değirmenlik karşısında 1 – 1 eşitliği yakaladı.
Son bölümde Değirmenlik etkisini artırırken, penaltıdan Şükrü son anlarda ise Arda Eren, Değirmenlik’e ilk galibiyetini getiren golleri attı. 1 – 3
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
3
|
3
|
0
|
0
|
8
|
2
|
6
|
9
|
2.
|
3
|
2
|
1
|
0
|
2
|
0
|
2
|
7
|
3.
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5
|
3
|
2
|
6
|
4.
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5
|
4
|
1
|
6
|
5.
|
3
|
1
|
2
|
0
|
7
|
2
|
5
|
5
|
6.
|
3
|
1
|
2
|
0
|
3
|
1
|
2
|
5
|
7.
|
3
|
1
|
2
|
0
|
2
|
1
|
1
|
5
|
8.
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3
|
3
|
0
|
4
|
9.
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3
|
4
|
-1
|
4
|
10.
|
3
|
0
|
3
|
0
|
1
|
1
|
0
|
3
|
11.
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3
|
4
|
-1
|
3
|
12.
|
3
|
0
|
2
|
1
|
4
|
5
|
-1
|
2
|
13.
|
3
|
0
|
2
|
1
|
2
|
3
|
-1
|
2
|
14.
|
3
|
0
|
1
|
2
|
3
|
6
|
-3
|
1
|
15.
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2
|
6
|
-4
|
1
|
16.
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2
|
10
|
-8
|
0