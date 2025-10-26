Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA 1. Ligde, 6. hafta maçında Hamitköy, Düzkaya’yı konuk etti.
Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanan Hamitköy – Düzkaya maçını Fatih Bardakçıoğlu yönetti. Düzkaya ilk devrede daha atak oynayan ve pozisyonlara giren taraftı. 39’da Düzkaya Efe’nin güzel şutunda 1 – 0 öne geçti. Golden önce yaşanan pozisyonda faul düdüğünün çalınması nedeniyle Hamitköylüler, Fatih Bardakçıoğlu’na yoğun itirazda bulundular. Serbest vuruştan başlayan pozisyonda Düzkaya golünün gelmesine Hamitköylüler, tepki gösterdiler.
İkinci devreye Hamitköy etkili başlasa da erken toparlanan Düzkaya, pozisyonlar bulurken, Berkay’ın klas golüyle skor 0 – 2 oldu.
Kalan bölümde karşılıklı ataklar olurken, 85’te Düzkaya atağında top direkten döndü.
90+2’de Hamitköy atağında Oğuz’un sağdan kestiği topa Mustafa’nın vuruşu ağlara gidince skor belirlendi. 1 – 2