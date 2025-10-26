Stat: Geçitkale Stadı

Hakemler: Ali Özer, Yusuf Bakar, Arif Malek

Geçitkale: Salih, Baran Bilgi, Yarkın, Mustafa(Burçin), Hüseyin(Batu), Yekta(İrfan), Berat, Rifat(Süleyman), Deniz, Baran, Oğuzhan

Binatlı: Ali, Şahan, Nevzat(Erman), Enes(Doğukan), Yusuf, Mehmet, Erdem, Karan, Üner(Ferhat), Baran, Asrın

Goller: Dk. 54 (Pen) ve Dk. 90+8 (Pen) Baran), Dk. 57 Berat(Geçitkale), Dk. 5 Erdem Dk.90+3 İrfan(K.K)(Binatlı)

İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin 6. Haftasında alt sıraları ilgilendiren önemli karşılaşmada ligde ilk 5 haftada henüz galibiyeti olmayan Geçitkale ile istikrarı yakalayamayan Binatlı karşı karşıya geldiler.

Maça iyi başlayan konuk Binatlı golü de erken buldu.

Dk. 5 Binatlı atağında Asrın’ın pasıyla Geçitkale ceza sahasında topla buluşan Erdem topu ağlara göndererek skoru 0 – 1 yaptı.

Bu dakikadan sonra her iki takımın karşılıklı atakları olmasına karşın gol pozisyonu üretmekte zorlandılar ve ilk devre Binatlı’nın 1 – 0 üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci devreye beraberlik için yüklenerek başlayan Geçitkale aradığı golü de buldu.

Dk.54 Geçitkale atağında sağ kanattan gelişen atakta Oğuzhan’ın ceza sahası içinde ortasında Binatlı defansının topa elle müdahalesi sonucunda hakem Ali Özer penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Baran topu köşeden ağlara gönderdi. 1-1

Dk.57 Geçitkale defansından uzun gönderilen topu Baran indirdi. Topla buluşan Berat plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Dk.67 Binatlı atağında 30 ortasında müsait pozisyonda 11 kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Dk.80 Hızlı gelişen Geçitkale atağında İrfan’ın pasıyla defans arkasında topla buluşan Baran kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda topa vurmakta gecikince top auta gitti.

Dk.82 Binatlı’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Asrın topu kalecinin kucağına teslim etti.

Dk. 90+3 Binatlı’nın kazandığı köşe atışında yapılan ortada altı pas üzerinde Geçitkale futbolcularının ters kafa vuruşunda top arka direkten ağlara gitti.

Dk.90+8 Geçitkale atağında Binatlı defansından seken topla ceza yayı üzerinde buluşan Batu’nun şutunda top Binatlı defans futbolcusunun eline vurdu ve hakem ikinci kez penaltıyı verdi. Penaltıyı yine Baran kullandı ve topu ağlara gönderdi. 3-2

Maçta bu skorla tamamlandı. Bu sonuçla Geçitkale puanını 4 yaparak Binatlı’yla puanlarını eşitledi ve 13 ile 14. Sıraları paylaştılar.