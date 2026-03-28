Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştü.

Türkiye’nin KKTC’nin gelişimi ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi adına her alanda sağladığı destek ve yapılan anlaşmaların büyük değer taşıdığını ifade eden Oğuz, iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni her zaman kardeş ülke olarak gördüklerini ifade ederek, ortak tarih, kültür, dil ve kader birliğinin iki ülke arasındaki iş birliğinin en sağlam temeli olduğunu söyledi.

Gürlek, Kıbrıs Türk halkının özgürlük, adalet ve eşitlik mücadelesine verilen desteğin ortak değerlerin bir yansıması olduğunu vurgulayarak, “KKTC’nin uluslararası toplumda bağımsız ve eşit egemen bir üye olarak hak ettiği yeri alması için Adalet Bakanlığı olarak her zaman desteğimizi sürdürüyoruz” dedi.

Öte yandan Ankara’da, Dursun Oğuz ile görüşmesinin ardından açıklama yapan TC Adalet Bakanı Akın Gürlek’in “KKTC Adalet Bakanlığı’na katkı sunmaya hazırız” sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bilindiği üzere KKTC’de hukuk sistemi İngiliz (common law) geleneğine dayanıyor ve bu yapı içerisinde yargı, yürütmeden görece bağımsız bir şekilde konumlanırken, klasik anlamda bir Adalet Bakanlığı bulunmuyor.

Bu nedenle böyle bir kurumun oluşturulması, yargının idari olarak yürütmeye bağlanması ve siyasi etkinin artabileceği yönünde endişeleri de beraberinde getiriyor.

Ankara’nın bir süredir Kıbrıs’ın kuzeyinde hem Adalet Bakanlığı hem de Başkanlık sistemi talebinde bulunduğu kulislerde konuşuluyor.

Adalet Bakanlığı’nın açılmasıyla birlikte, sistemsel bir değişikliğin önünün açılabileceği ifade ediliyor.

Gürlek’in “KKTC Adalet Bakanlığı’na katkı sunmaya hazırız” sözlerinin, Kıbrıs’ın kuzeyindeki bürokrasiye ilişkin bilgisizliğinden mi, yoksa bir öngörü üzerine sarf ettiği ifadeler mi olduğu henüz bilinmiyor.

Ancak açıklamanın yapıldığı sırada Gürlek ile birlikte olan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un bu sözlere dair herhangi bir itirazda bulunmaması da dikkat çekiyor…