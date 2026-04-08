UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı...
İspanyol ekibi Real Madrid, Santiago Bernabau Stadı'nda Alman temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.
Bayern Münih mücadeleyi 2-1 kazandı ve evindeki rövanş öncesi avantajı kaptı.
Milli futbolcumuz Arda Güler, maça ilk 11'de başladı. Arda, 71. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
Bayern Münih'e galibiyet gollerini; 41'de Luis Diaz ile 46'da Harry Kane kaydetti.
Real Madrid'in tek sayısını ise 74'te Kylian Mbappe attı.
Mücadelenin rövanşı 15 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de Allianz Arena'da oynanacak.