UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı...

İspanyol ekibi Real Madrid, Santiago Bernabau Stadı'nda Alman temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.

Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Bayern Münih mücadeleyi 2-1 kazandı ve evindeki rövanş öncesi avantajı kaptı.

Milli futbolcumuz Arda Güler, maça ilk 11'de başladı. Arda, 71. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Bayern Münih'e galibiyet gollerini; 41'de Luis Diaz ile 46'da Harry Kane kaydetti.

Real Madrid'in tek sayısını ise 74'te Kylian Mbappe attı.

Mücadelenin rövanşı 15 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de Allianz Arena'da oynanacak.