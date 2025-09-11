Dünyanın en prestijli poker organizasyonu Merit International ev sahipliğinde gerçekleştirilecek

Kuzey Kıbrıs, uluslararası poker dünyasının yeni merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük ve en prestijli poker organizasyonu World Series of Poker (WSOP), bu yıl ilk kez Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenecek.

Ekim ayında Merit Royal Diamond Hotel’de gerçekleştirilecek organizasyon, “pokerin olimpiyatları” olarak anılıyor.

Dünyanın gözü, kulağı Kuzey Kıbrıs’ta olacak

Merit International Hotels & Casinos bugüne kadar EPT, Triton, GGPoker ve partypoker MILLIONS gibi dünya çapında markalara ev sahipliği yaparak önemli turnuvaları Kuzey Kıbrıs’a taşımıştı. WSOP’un bölgeye gelişiyle birlikte uluslararası medya, spor turizmi ve yatırımcıların da ilgisinin artması bekleniyor.

“Las Vegas artık yalnızca Amerika’da değil”

Merit Poker Başkanı Songül Bekem, organizasyonu “yıllardır verilen emeğin, vizyonun ve uluslararası iş birliklerinin taçlanması” olarak nitelendirdi.

Bekem, “Las Vegas artık yalnızca Amerika’da değil, Akdeniz’de de yaşıyor. Pokerin kalbi bu sonbahar Merit’te atacak” ifadelerini kullandı.

Bölgeye ekonomik katkı sağlayacak

Uzmanlara göre WSOP’un Kuzey Kıbrıs’a gelişi, turizm gelirlerinin yanı sıra bölgenin uluslararası tanınırlığına da katkı sağlayacak. Organizasyonun, Kuzey Kıbrıs’ı “uluslararası poker destinasyonu” ve “Akdeniz’in yükselen yıldızı” konumuna taşıması hedefleniyor.

WSOP’dan Çarpıcı Veriler

Son yıllarda WSOP, katılımcı sayılarında ve ödül havuzlarında ciddi büyüme gösterdi. Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak organizasyonun büyüklüğünü ve beklentilerini değerlendirebilmek için aşağıdaki veriler dikkat çekiyor:

WSOP, son yıllarda rekor katılımlarla dikkat çekiyor. 2024 ve 2025 verileri, Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenecek turnuvanın büyüklüğüne dair önemli ipuçları veriyor:

2025 WSOP Ana Turnuvası ’na 9.735 oyuncu katıldı.

’na katıldı. 2024 WSOP Ana Turnuvası ise tarihinin en kalabalık organizasyonu oldu. 10.112 oyuncunun katıldı.

Bu rakamlar, WSOP’un yalnızca poker dünyasının en prestijli organizasyonu olmadığını, aynı zamanda küresel ölçekte milyarlarca dolarlık ekonomik etki yaratan bir marka haline geldiğini ortaya koyuyor.