Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, ziyarette; Turkcell Grup Genel Müdürü Ali Taha Koç, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Emrah Doğan, Turkcell Grup Strateji Direktörü Tolga Kılıç, Turkcell Grup Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük Ofisi Direktörü Muhammed Fehim Paluluoğlu yer aldı.

Bakan Berova’ya yapılan nezaket ziyaretinde telekomünikasyon sektöründeki gelişmeler ve 5G teknolojisine geçiş süreci de konuşuldu.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, teknolojik yatırımların ve iletişim alanındaki yeniliklerin ülke ekonomisi için önemine dikkat çekti.

Berova, bu alanda yapılacak yatırımların toplumun yaşam kalitesine de katkı sağlayacağını ifade etti.