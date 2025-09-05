Ayaklı Gazete’ye gönderdiği bir e posta ile ulaşan Ender Akat isimli emekli öğretmen bir vatandaşımız, Araç Muayene ile ilgili yaşadıkları bir sıkıntıyı bizlerle paylaşarak devletin Araç Muayeneleri ve KKTC kanunlarının insanları kendi parasıyla nasıl rezil ve mağdur ettiğine bir örnek vermek istediğini belirterek yaşadıklarını ve sitemlerini şu şekilde dile getirdi:

“Aracımızın muayene tarihleri 10-22/09/2025 tarihleri arasındadır. Bugüne kadar düzenli olarak da yaptırdık.

Bu yıl sağlık sorunlarımız yüzünden 08/09/2025 tarihinde Ankara’ya gitmek zorundayız. Zira; 09/09/2025 tarihinde randevumuz var. Sağlık işlemlerimiz 1 aydan fazla sürecek. Kanunlara, nizamlara ve toplum kurallarına tam uyum esas yaşam felsefemiz olduğu için, gitmeden önce aracımızın muayenesini yaptırmak istedik. Önce internetten araç muayene ücretini yatırmak istediğimizde, muayene tarihi gelmediği için, tahsilat yapılmadığını gördük. Daha sonra araç muayene yerine gittiğimizde, görevli, bunun imkansız olduğunu, sistemin öncesinde açılmadığını, süresi dahilinde burada olamayacağımız için paşa paşa 500 ile 1.000 TL ceza ödeyeceğimizi, bu konuda yapacak bir şey olmadığını, çok sayıda böyle mağduriyetin yaşandığını, devletin bu mağduriyeti faydaya dönüştürdüğü, konuyu defalarca amirlerine ve diğer yetkililere bildirdiklerini ama bir çare olmadığını söyledi..

Neticede araç muayeneleri devletin kazanç kapısıdır. Bedelini ödeyerek, mucbir sebeplerle araçlarının muayenelerini tarihinden önce yaptırmak isteyenleri cezaya bırakarak fayda sağlamaya çalışmak, devletin milletini kazıklamaya çalışma kurnazlığından başka nedir?

Özellikle İngiltere ve TC başta olmak üzere kısmen yurt dışında yasayan ve başka bir ülkede kazandıklarını KKTC'de harcayan, yani bu güzel topraklara katma değer, alış veriş ve vergi ile getiri sağlayan insanları, saçma sapan yönetmeliklerle soymaya çalışma cingözlüğü bu olsa gerek..

Sık sık yurtdışı seyahati yapanlardan dünyada başka bir yerde (özellikle ülkede demiyorum!) buna benzer bir örnek var mıdır, bilmek istiyorum.”

