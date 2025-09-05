Mevlit Kandili’nin resmi tatil olmasıyla birlikte dün Lefkoşa'da kuzey ile güney arasında araç geçişlerinin tek sağlandığı yer Metehan geçiş noktasında adeta izdiham yaşandı

Tatili fırsat bilenler, Güney Kıbrıs’a geçmek için Metahan kapısına akın etti.

Araç sayısının artmasıyla birlikte uzun kuyruklar oluştu, araç kuyruğu Kermiya çemberine dayandı.

Söz konusu çemberden kuzeydeki geçiş noktasına kadar 1 kilometrelik mesafe bulunurken, araç kuyruğunun bu kadar fazla olması geçiş yapanları perişan etti.

Bekleme süresinin uzaması zaman zaman gerginliğe neden oldu.

Gerek Mart, gerekse Temmuz ayında yapılan Kıbrıs zirvelerinde geçiş noktaları gündeme gelmiş olmasına rağmen, iki lider yeni geçiş noktası açma konusunda uzlaşı sağlayamadı.