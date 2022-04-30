Tayvan’da Covid-19 vaka sayıları ilk kez 15 bini aştı

Tayvan’da hızla yayılmaya devam eden Covid-19 salgınında son 24 saatte tespit edilen 15 bin 149 vaka ile rekor kırıldı

Tayvan'da özellikle son 2 haftadır hızla yayılmaya başlayan Covid-19 salgınında vaka sayıları rekor seviyeye ulaştı.

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 15 bin 149 vaka tespit edildi. Vaka yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerin başında 5 bin 797 vaka ile Yeni Taipei bölgesi ve 3 bin 99 vaka ile başkent Taipei yer aldı.

Covid-19 nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı 865'e yükseldi. Hayatını kaybeden 3 kişinin de 60 ila 89 yaş aralığında bulunduğu ve kronik hastalıklara sahip oldukları belirtildi.