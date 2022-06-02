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Rusya, 200 binden fazla Ukraynalı çocuğu kaçırdı

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yaptığı açıklamada, “Rusya, 200 binden fazla Ukraynalı çocuğu kaçırdı” dedi.

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Rusya, 200 binden fazla Ukraynalı çocuğu kaçırdı
Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yeni bir açıklamada bulundu.

Devlet Başkanı Zelenski açıklamasında, “Rusya, hem yetişkinleri hem de çocukları zorla götürüyor. Bu, Rusya'nın en iğrenç savaş suçlarından biridir. Rusya, savaşın başından bu yana yetimhanede kalan ve ebeveynlerinden ayırdığı toplamda 200 binden fazla Ukraynalı çocuğu kaçırdı” ifadelerini kullandı.

“AMAÇ UKRAYNA'YI UNUTTURMAK”

Devlet Başkanı Zelenski yaptığı açıklamada, “Rusya, bu çocukları yerlerinden ediyor ve onları özellikle uzak bölgelere yerleştiriyor. Bu suç politikasının amacı sadece insanları kaçırmak değil, kaçırdığı insanlara Ukrayna'yı unutturmak ve geri dönmelerine engel olmak" dedi.

Öte yandan, Zelenski, "İşgalcilerin saldırıları sonucu savaşından başından bu yana 689 çocuk yaralandı. Bu rakam sadece tespit edebildiklerimiz. Şu anda işgal edilen bölgelerden gelen tüm verilere henüz sahip değiliz” açıklamasında bulundu.

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