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“Pile anlaşmasının uygulanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz”

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BM Genel Sekreteri Yardımcısı Lacroix, Pile yoluyla ilgili anlaşmanın uygulanmasını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi

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“Pile anlaşmasının uygulanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz”
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BM Genel Sekreterinin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean Pierre Lacroix, önceki gün bir araya geldiği Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Gazze’ye yönelik insani yardımla ilgili girişimine atıfta bulundu. Lacroix, Birleşmiş Milletler olarak Rum Yönetiminin insani çabaya yardım sağlamaya hazır olmasını son derece takdir edildiğini belirtti.
Hristodulidis’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Hristodulidis’le çok yapıcı ve verimli bir görüşme yaptıklarını söyleyen Lacroix, Rum Yönetiminin UNFICYP’e sağladığı destek, Yiğitler-Pile yoluyla ilgili (çok olumlu bir gelişme olarak nitelendirdiği) anlaşma ve Gazze’deki durumu ele aldıklarını ifade etti.
Lacroix, Pile yoluyla ilgili olarak, anlaşmanın uygulanmasını sabırsızlıkla beklediklerini ve UNFIYCP’in anlaşmanın uygulanmasının sağlanması için iki tarafla da işbirliği yapmaya devam edeceğini de dile getirdi.
Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun Yiğitler-Pile yolu konusundaki son açıklamalarını Lacroix’nun gündemine getirdiğini de kaydeden gazete, Lacroix’nun Hristodulidis’e, UNFICYP’in üzerinde mutabık kalınan uzlaşının uygulanması için çalışacağı güvencesi verdiğini öne sürdü.
Gazete Lacroix’nun, tüm bu süre boyunca sergilediği yapıcı tutumdan ötürü Rum kesimine teşekkür ettiğini de ekledi.
 
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